Napoli | Ounas | Insigne e Mertens assenti contro la Spal

(Di sabato 11 maggio 2019)non prenderanno parte alla gara tradi domani alle ore 18: i dettagli Ilattraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le pesanti assenze diin vista della gara di domani alle 18la. “Seduta mattutina oggi per ilal Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il matchlaa Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18. La squadra ha svolto attivazione in avvio e di seguito torello. Successivamente lavoro tecnico a tutto campo. Chiusura con svolgimento di gioco ed esercitazioni al tiro. Indisponibiliche non saranno del match. I convocati: Meret, Karnezis, D’Andrea, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj, Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Gaetano, Milik, Younes“.L'articolo ...

