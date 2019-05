Lucano | lunedì alla Sapienza | Ci sarò | no alle divisioni

agi

(Di sabato 11 maggio 2019) "Non capisco certi atteggiamenti, io comunque ci sarò". Lo ha detto all'Agi il sindaco, ora sospeso, di Riace (Reggio Calabria), Mimmo, confermando la sua presenza,, a un seminario all'Università Ladi Roma organizzato dal Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni. La lezione diall'Università Lasta suscitando numerose polemiche, nate dopo l'annuncio, da parte di Forza Nuova, di tenere una manifestazione di aperta contestazione.polemiche così ha risposto: "Sono stato invitato da un intellettuale e studioso a cui sono moto legato, Vito Teti, un amico che veniva a Riace ancora prima che Riace diventasse quello che è poi diventato. A Vito ho detto 'va bene': certo non immaginavo che questo potesse suscitare questa avversione, ma io ci sarò. Davvero non capisco perché, probabilmente è il fatto che il clima che ...

RaiNews : #Lucano: 'Lunedì sarò alla #Sapienza, senza scorta. Non temo clima di odio' ? - sorrentino_i : RT @fpotetti: Lunedì 13 ore 11.00 @Sapienza : la Fiom con Mimmo Lucano! - GodmotherDeath : RT @ISentinellidi: Roma, Forza Nuova: “Impediremo il discorso di #MimmoLucano alla Sapienza” Scommettiamo che non impediranno proprio nient… -