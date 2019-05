Tangenti | Altitonante | mai soldi illeciti

Tangenti Lombardia - Altitonante lascia : 18.57 Il consigliere regionale di FI Fabio Altitonante ha rimesso la delega a sottosegretario all'area Expo per la Regione Lombardia. L'incarico gli era stato già sospeso dal presidente della Regione Attilio Fontana martedì scorso, subito dopo che Altitonante era finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Milano per Tangenti negli appalti. Domani Altitonante sarà sentito dai magistrati.

Altitonante arrestato per Tangenti - tutto il teramano sotto choc : La passione per politica l'ha coltivata sin da giovane. Nel suo paese d'origine rappresenta un punto di riferimento importante per il centrodestra, ma ovviamente si è sempre speso per il bene dei ...

Pietro Tatarella e Fabio Altitonante - chi sono i 2 consiglieri di Forza Italia arrestati nell'inchiesta su appalti e Tangenti : ... come quando nel 2015 affiancarono Francesco Sicignano , l'uomo che sparò a un ladro a Vaprio d'Adda , nella conferenza Sicurezza e legittima difesa: politica, strategia e azioni. Chi sono i due ...

Inchiesta Tangenti in Lombardia - coinvolti Tatarella e Altitonante : La sua esperienza politica è partita proprio nelle giovanili azzurre di Mariastella Gelmini. In pochi anni è diventato vicecoordinatore regionale del partito. La carica che tutt'ora ricopre. ...

Pietro Tatarella e Fabio Altitonante - chi sono i 2 consiglieri di Forza Italia arrestati nell’inchiesta su appalti e Tangenti : sono gli ex enfant prodige, la classe emergente, la speranza per un ricambio delle file di Forza Italia, nuova linfa possibile per proseguire la storia degli azzurri soprattutto nel cuore della Lombardia, dove il partito è nato oltre 25 anni fa. Oggi Pietro Tatarella e Fabio Altitonante sono finiti agli arresti, il primo in carcere e il secondo ai domiciliari, in un’inchiesta per corruzione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia. ...

Milano : Altitonante e Tatarella - i due enfant prodige forzisti travolti dall’inchiesta sulle Tangenti : Il primo, arrivato dall’Abruzzo, è sottosegretario della Regione Lombardia. Il secondo, cresciuto tra i giovani forzisti della Gelmini, è candidato alle europee

Tangenti in Lombardia - tra gli arrestati Pietro Tatarella e Fabio Altitonante : Misure cautelari per 43 persone, tra cui il consigliere comunale e candidato FI alle Europee e il sottosegretario forzista della Regione. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzani. Il «ras» varesino di FI, Gioacchino Caianiello, accusato di «istigazione alla corruzione» del governatore leghista Attilio Fontana

Tangenti in Lombardia - tra gli arrestati gli azzurri Tatarella e Altitonante Video : Misure cautelari per 43 persone, tra cui il consigliere comunale e candidato FI alle Europee e il sottosegretario forzista della Regione. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzani. Il «ras» varesino di FI, Gioacchino Caianiello, accusato di «istigazione alla corruzione» del governatore leghista Attilio Fontana