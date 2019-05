Rally Cile 2019 | Andreas Mikkelsen il migliore dello Shakedown a precedere le Toyota

Rally Cile 2019 : Ott Tanak e Sebastien Ogier a caccia del successo per interrompere la fuga iridata di Thierry Neuville : Dopo due settimane di pausa il Mondiale Rally 2019 torna protagonista sempre in Sud America (l’ultima tappa fu in Argentina) con la prima storica edizione del Rally del Cile, valevole per il sesto round della stagione. I quattro giorni di gara rappresentano dunque una vera e propria incognita per tutti i team del WRC, dato che nessuno ha mai provato il percorso Cileno, perciò si preannuncia una tappa ricca di colpi di scena fondamentale in ...