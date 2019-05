Noemi, bimba ora respira spontaneamente

vladiluxuria : #Salvini come si fa a dire “almeno si sparassero tra di loro”? Un Ministro che si augura che continui la faida de… - DilectisG : RT @tuttonapoli: La piccola Noemi è sveglia! Ad un settimana dal ferimento la bimba respira da sola ed è cosciente - tuttonapoli : La piccola Noemi è sveglia! Ad un settimana dal ferimento la bimba respira da sola ed è cosciente -

, ladi 4 anni ferita per errore venerdì nell'agguato a Napoli e da allora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santobono,, "supportata da ossigeno, senza necessità di ventilazione meccanica". E' quanto riferisce l'ultimo bollettino medico, che comunque mantiene riservata la prognosi. Laè ora in sedazione non profonda e lazione è definita "valida" dai medici. Ieri la broncospia per aiutarla are. Nuovo bollettino medico atteso domani.(Di venerdì 10 maggio 2019)