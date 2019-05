Naufragio a largo della Tunisia | almeno 70 migranti morti

Migranti - Alarm Phone : Naufragio di una nave al largo della Tunisia - Sky TG24 - : Alarm Phone lancia l'allarme su Twitter: "L'operazione di salvataggio è ancora in corso. Sedici persone sono state salvate dai pescatori". Poche ore prima, un'altra imbarcazione partita dalla Libia ...

Migranti - almeno 70 morti in un Naufragio al largo della Tunisia. Pescherecci salvano 16 persone : almeno 70 Migranti sono annegati, oggi, a causa dell’affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla città di Sfax in Tunisia. Sedici finora i sopravvissuti, salvati da Pescherecci nella zona. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina Tap. I Migranti, di origine subsahariana, sarebbero partiti dalla Libia e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Al momento sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero ...

Nuovo Naufragio al largo della Libia - ritrovato il corpo di un neonato : I superstiti sono 15, i morti e i dispersi imprecisati, probabilmente una trentina,, ma tra i morti ci sarebbe almeno un bambino. C'è stato un Nuovo naufragio questa mattina di fronte alle coste ...

