Napoli | presi sicario e fratello Miracolo Noemi | respira da sola

Salvini : 'Torno a Napoli'. Presiederà il comitato sicurezza : 'La settimana prossima torno a Napoli per una riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza'. Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini dal palco di un comizio a Montegranaro, ...

Il presidente della corte d'Appello di Napoli : "Migliaia di condannati liberi. Ci serve personale e ci mandano barellieri" : Quando Salvini dice che in giro per Napoli ci sono 12mila condannati liberi “ha ragione, ci sono dei colpevoli in libertà. D’altra parte il ministro ha preso i dati dalla mia relazione, non se li è mica inventati”. A rilanciare il dato delle condanne cui non è stata ancora data esecuzione è il presidente della corte d’Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, in un’intervista al ...

Universiade Napoli 2019 - Manuela Di Centa eletta testimonial della manifestazione : “Ringrazio il presidente De Luca per l’opportunità” : Mancano poco meno di due mesi all’inizio delle prossime Universiadi estive, che si svolgeranno dal 3 al 14 luglio a Napoli. La città campana è stata scelta come località ospitante della manifestazione il 5 febbraio 2016 e, dopo tre anni molto intensi sul piano dell’organizzazione dell’evento, il momento tanto atteso sta per arrivare. Per questo evento sono stati scelti diversi campioni-testimonial della prossima Universiade ...

Bimba ferita a Napoli - il presidente Mattarella in ospedale da Noemi : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in mattinata a Napoli per il simposio Cotec al San Carlo, si è recato all'ospedale Santobono dove è ricoverata la piccola Noemi, ferita nel...

Bimba ferita : il presidente Mattarella in ospedale a Napoli : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in visita privata all'ospedale Santobono di Napoli, dove incontrerà i familiari della bambina di 4 anni ferita gravemente venerdì scorso in un agguato a piazza Nazionale. Il capo dello Stato ha raggiunto l'ospedale pediatrico al termine del Symposio Cotec e ha varcato il cancello d'ingresso in auto, senza fermarsi a parlare con i giornalisti.

Napoli - il re di Spagna e il presidente del Portogallo al San Carlo per il 'Cotec Europa' : Aperto al Teatro San Carlo di Napoli il XIII Simposio Cotec Europa sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. All'incontro oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche il ...

Napoli-Lazzari - parla il presidente della SPAL : “Piace agli azzurri - a gennaio potevano prenderlo. Vedremo” : Mercato Napoli, Lazzari si avvicina: le parole del presidente della SPAL Mercato Napoli Lazzari| Simone Colombarini, presidente della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Un Calcio alla Radio, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Radio CRC. Queste le sue considerazioni: Queste le dichiarazioni del presidente Colombarini “Manuel Lazzari al Napoli? ...

Napoli - Insigne : “Rinnovo? Aspetto il presidente” : Ai microfoni di Sky Sport Lorenzo Insigne commenta la vittoria sul Cagliari grazie al rigore realizzato in pieno recupero. Il fantasista partenopeo parla anche del rinnovo del contratto: “Sto aspettando il presidente – dice – Io ho dato la massima disponibilità per continuare, spero che arrivi presto la firma. Cosa ci siamo detti? Sono cose private. La cosa importante è stata chiarirsi. Come ha detto Ancelotti in ...

Cagliari furioso per il Var col Napoli - Carli : 'Una barzelletta - presi in giro' : Marcello Carli non ci sta, il Cagliari perde 2-1 contro il Napoli al 98esimo per un rigore dato con il Var e il ds si sfoga su Sky Sport: "Cosa hanno visto? Come hanno fatto a dare un rigore così?" . Amareggiato e polemico, Carli ha detto la sua: "Di questo episodio non parlerà nessuno, perché forse a nessuno interessa di noi, ma ...

Giorgio Napolitano - l'appello contro i sovranisti alle europee : un Presidente emerito a orologeria : ... ma per funzionare vanno alimentate dalla linfa di una società consapevole delle delicate scelte di cui ogni giorno è depositaria, della cultura e della visione del mondo che intende coltivare'. ...

?Camera di commercio di Napoli - il Consiglio di Stato respinge il ricorso : Fiola resta presidente : Il Consiglio di Stato ha confermato la nomina di Ciro Fiola come presidente della Camera di commercio. I giudici hanno rigettato gli appelli proposti avverso la nomina di Fiola (tra gli appelli anche...

Aci Napoli - Antonio Coppola confermato presidente : Napoli. L'Assemblea dei Soci dell'ACI Napoli, ente pubblico non economico, ha approvato il bilancio di esercizio 2018 ed eletto il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il ...