Madrid | Thiem elimina Federer | semifinale contro Djokovic

LIVE Federer-Thiem - Masters 1000 Madrid 2019 in DIRETTA : vince Thiem 3-6 7-6 6-4 - in semifinale trova Novak Djokovic : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del match dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid tra Roger Federer, numero 3 del mondo, e Dominic Thiem, numero 5. Lo svizzero ieri contro Gael Monfils ha vinto la sua 1200a partita in carriera nel circuito ATP e tutto questo nel suo torneo di ritorno sulla terra battuta da quando proprio Thiem lo sconfisse a Roma nel 2016. Federer ha vinto tre volte questo torneo, nel 2006, nel ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : i quarti di finale. Super sfida Federer-Thiem - per Nadal c’è Wawrinka : Si entra nella fase calda del Masters 1000 di Madrid, visto che oggi si disputeranno i quarti di finale. Ad aprire il programma della giornata saranno Novak Djokovic e Marin Cilic. Il serbo sembra essersi ritrovato dopo le ultime apparizioni nei 1000 molto deludenti. Il numero uno del mondo parte favorito contro il il 30enne di Medjugorje, anche perchè ha vinto diciassette dei diciannove match finora disputati tra i due. Una partita che ...

Federer-Thiem - Quarti Masters1000 Madrid 2019 : programma - orario e tv : Senza ombra di dubbio sarà il match del giorno, domani a Madrid, quello tra lo svizzero Roger Federer e l’austriaco Dominic Thiem, in programma sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo. Federer è stato costretto ad impegnarsi non poco contro il francese Gael Monfils, annullando anche due match point nel terzo set, prima di mandare in archivio la partita al tie-break. Diverso il discorso per il 26enne nativo di Wiener Neustadt che si è ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Roger Federer piega Gael Monfils al tie-break del terzo set - nei quarti sfiderà Dominic Thiem : Nella sfida più affascinante degli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid Roger Federer ha avuto ragione di Gael Monfils col punteggio di 6-0 4-6 7-6 in 2 ore e 3 minuti di gioco. Il primo set vede un solo giocatore in campo, che si chiama Federer, lo svizzero sbriga la pratica in 19 minuti e non si capisce bene se è più merito della sua classe infinita o della palese svogliatezza con cui ha approcciato la partita Monfils, già evidenziatasi ...