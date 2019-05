La via del soccorso di Carige è disseminata di grandi bufale

Pecorino - salame cotto e delizie della Tuscia - l'antica ricetta del "vialone nano" : weekend a tutto gusto : La festa musicale Tra bande musicali, spettacoli itineranti, stornellatori romani e intrattenimenti per i più piccoli, oltre alla gastronomia l'evento metterà inoltre in vetrina l'artigianato, il ...

Auguri festa della mamma 2019 : citazioni - poesie e post da inviare : Auguri festa della mamma 2019: citazioni, poesie e post da inviare Siete alla ricerca di originali Auguri per la festa della mamma? Allora questo è il posto giusto! Esistono infatti tanti modi per rendere speciale questa importante ricorrenza dedicata alla figura della madre e della maternità. Golosi dolci, versi poetici, canzoni, messaggi affettuosi, la lista delle idee è davvero lunga. Vediamo insieme le migliori! Le canzoni da ...

Magalli rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Adriana Volpe : il commento della showgirl : La conduttrice ha commentato con soddisfazione la decisione del tribunale che ha disposto l'inizio del processo il prossimo...

viareggio : disabile suicida davanti all'Agenzia delle Entrate : Lucca - Un uomo di 48 anni, disabile su sedia a rotelle, è stato trovato morto stamane davanti all’ingresso dell’Agenzia delle Entrate di Viareggio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto intorno alle 6 del mattino da parte di un dipendente dell’ente che si stava recando al lavoro. Secondo la prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’uomo si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di arma da fuoco alla ...

Altaforte espulso - editori contrari viaggio al Salone del Libro. Video : Sergio Fanucci, editore di Philip Dick, Ezio Quarantelli di Lindau, lo storico e intrattenitore televisivo Alessandro Barbero, lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, le Rubettino editore (e tanti altri) dissentono dall’espulsione di una piccola sconosciuta casa editrice, l’Altaforte Segui su affaritaliani.it

I "mingitori barbari" della movida di Pavia La basilica del XII secolo diventa vespasiano : Alberto Giannoni Don Patrizio ha installato le telecamere: «Sconcertato dal disprezzo per la bellezza» Eccoli i nuovi barbari. Fotografati mentre orinano sulla facciata di una chiesa del dodicesimo secolo. Eccoli, che riducono a un vespasiano la splendida San Teodoro, gioiello romanico incastonato nel centro di Pavia. «Sciagurata inciviltà» protesta don Patrizio Faggio, che ha deciso di pubblicare su Twitter le foto di quelli che ...

viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA, PIÙ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA E A SEGUIRE TRA PISANA E AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA ...