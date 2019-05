Avocado come i carboidrati | riduce la fame e fa dimagrire

dilei

(Di venerdì 10 maggio 2019) Chi non ha mai mangiato, e apprezzato, untoast? Se rientrate nella categoria delle donne che consumano abitualmente questo alimento, c’è una grande notizia per voi: l’fa. Dimenticate per un momento il luogo comune che vede l’un frutto “grasso”. La conferma che questa informazione è errata arriva direttamente da uno studio effettuato dal Center for Nutrition Research dell’Illinois Institute of Technology, pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients. Gli scienziati hanno condotto questo studio su 31 adulti che presentavano problemi di peso e, durante la ricerca, queste persone hanno assunto l’sostituto deipiù comuni: i risultati sono stati sorprendenti. È stato notato che i pasti consumati a base dihanno provocato già da subito un maggior senso di sazietà e soddisfazione nei confronti del cibo appena ...

Affaritaliani : Avocado per perdere peso: come sfruttarlo al meglio - Italy_Gourmet : - Ciarachanel88 : RT @Cucina_Italiana: Avocado mania: è ora di provare a preparare il burro di avocado! ?????? #ricetta #avocado -