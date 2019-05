Venezuela | arrestato Zambrano | braccio destro Guaidò | con una gru

Venezuela : arrestato consigliere di Guaido - : Un tribunale in Venezuela fatto arrestare il consigliere Juan Guaidó, Roberto Marrero, consigliere del leader dell'opposizione Juan Guaidó, il quotidiano Nacional, citando il suo avvocato Joel Garcia. ...

