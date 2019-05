gossipetv

(Di giovedì 9 maggio 2019) Uomini e Donne gossip:esprime la sua idea su Andreal’eliminazioneessere stata eliminata nella puntata andata in onda oggi pomeriggio,rilascia una breve intervista sul sito di Isa e Chia. In questa, l’ormai ex corteggiatrice di Andrea Zelletta esprime quella che è la sua ideal’eliminazione. Stando al percorso … L'articolo UeD,l’eliminazione: “AndreaKlaudia” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : UeD, Giorgia dopo l’eliminazione: “Andrea sceglierà Klaudia” - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #GiorgiaKintli a IsaeChia: “Penso che #AndreaZelletta non abbia mai avuto un reale interesse nei m… - MaraCHOC : Giorgia si capiva dal prima giorno o che eri lì solo per creare scompiglio. È durata anche troppo! #uominedonne #ued -