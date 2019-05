Tottenham in finale | le reazioni social | applausi Modric | Lamela guida la festa

Champions League - in finale sarà Tottenham-Liverpool : seconda volta che si sfidano due inglesi : L’ultimo atto della Champions League sarà Tottenham-Liverpool. E’ la seconda volta nella storia della competizione che si sfidano due squadre anglosassoni. Dopo undici anni insieme all’inno della Champions idealmente si sentirà quello dell’Inghilterra “God Save The Queen”. Le due semifinali hanno riportato alla ribalta il calcio britannico che, dopo il quarto posto ai Mondiali di Russia 2018, sta vivendo ...

Tottenham in finale di Champions - Lucas Moura eroe della serata di Amsterdam : prima di lui solo 4 triplette in semifinale : Il Tottenham ha eliminato l’Ajax nella semifinale di ritorno di Champions League, vincendo ad Amsterdam per 2-3. Straordinario protagonista della serata è stato senza ombra di dubbio Lucas Moura, autore di una tripletta. Il brasiliano, ex Psg, si è preso la scena nel secondo tempo, diventando il supereroe del Tottenham come definito dal tecnico Mauricio Pochettino a fine partita. Impresa che dopo la prima frazione sembrava ...

Ajax-Tottenham - il riscatto di Fernando Llorente : “dopo la finale persa a Berlino con la Juventus…” : L’attaccante spagnolo ha parlato dopo la vittoria sull’Ajax, proiettando la sua attenzione già verso la finale di Madrid La finale persa a Berlino come un tarlo da dimenticare, la sfida del Wanda Metropolitano come panacea per cancellare una delusione che ancora brucia dentro. Fernando Llorente torna a giocare l’ultimo atto della Champions League, lo fa con la maglia del Tottenham dopo una semifinale assurda vinta contro ...

