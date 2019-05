Telecamere in tutti gli asili e le case per anziani

Padre e figlio uccidono un orso e tutti i cuccioli nella tana. Le Telecamere li incastrano : Padre e figlio sono stati condannati in Alaska per aver ucciso un orso e tutti i suoi cuccioli. I due sono stati riconosciuti grazie a un video. Come riporta il Daily Mail, il filmato mostra Andrew Renner, 41 anni, e Owen Renner, 18 anni, che sparano nella zone dello stretto di Prince William, in Alaska. Le riprese sono state effettuate con una telecamera nascosta per una ricerca e le autorità hanno disposto il sequestro delle immagini fino a ...

