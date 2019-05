Tav | spunta un emendamento leghista allo Sblocca Cantieri | “È opera prioritaria ed

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il nodo Tav piomba nuovamente tra M5s e Lega. Tra gli emendamenti al decretoinfatti una modifica chiesta dal Carroccio con la quale si propone la nomina dei commissari per una serie di opere pubbliche “prioritarie ed emergenziali” al fine di accelerarle. Tra queste, nella norma a prima firma della senatriceSimona Pergreffi, ci sono anche i “corridoi internazionali Ten-T” come la Torino-Lione, tra i temi che più hanno mandato in fibrillazione il governo negli ultimi mesi. Le voci su un possibile intervento del partito di Matteo Salvini sul Tav, dopo il caso Siri, si erano inseguite per tutta la giornata di mercoledì. I timori del Movimento Cinque Stelle, smentiti dalla Lega durante tutta la giornata, si sono invece concretizzati nella proposta di Pergreffi che riguarda anche i lavori sulla “Strada Statale 36 e la Strada ...

