Per salvare Carige restano le altre banche | i contribuenti e i lavoratori

Bryan Adams in surf fa da scudo umano Per salvare una balena dai cacciatori : Ed è proprio a causa di uno di questi ultimi anzi, del più grande di tutti, che Bryan Adams, è balzato sulle pagine di cronaca di mezzo mondo. Durante una breve vacanza infatti, il rocker canadese si ...

Il Segreto Anticipazioni 10 maggio 2019 : Il piano di Fernando Per salvare Emilia e Alfonso : Fernando comunica a Raimundo di avere un piano per salvare Emilia e Alfonso ma l'Ulloa continua a non fidarsi di lui.

Aereo in fiamme a Mosca : dai passeggeri che hanno ostacolato l’evacuazione prendendo i bagagli al co-pilota tornato a bordo Per salvare il capitano - nuovi dettagli sul terribile incidente [FOTO e VIDEO] : La sera di domenica 5 maggio, un Sukhoi Superjet-100 è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all’Aeroporto Sheremetyevo di Mosca quando un grande incendio a bordo ha distrutto l’Aereo e provocato la morte di 41 persone. Ora emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di quella sera, come il grande gesto di eroismo e altruismo del co-pilota o l’assurdità di alcuni passeggeri che nel mezzo del disastro pensavano ai loro bagagli. Nel ...

Sondaggio : per svizzeri troppo tardi Per salvare pianeta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Dazi - Coldiretti : al via petizione Per salvare l’olio dalla scure di Trump : E’ partita la prima petizione per chiedere al Dipartimento USA al commercio estero (USTR) di escludere l’olio d’oliva europeo dalla lista di prodotti su cui pende la scure dei Dazi “punitivi” voluti dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che la North American Olive Oil Association (NAOOA) ha avviato l’iniziativa “Non tassate la nostra salute” che può essere sottoscritta ...

Riace - nasce fondazione Per salvare l’accoglienza. Tribunale nega a Lucano permesso per partecipare a presentazione : Mimmo Lucano non potrà tornare a Riace nemmeno per la presentazione della fondazione “È stato il vento”, nata nei mesi scorsi con l’obiettivo di salvare il modello di accoglienza dei migranti dopo lo stop dei finanziamenti da parte della prefettura e del ministero dell’Interno. Ancora sottoposto al divieto di dimora e rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”, il sindaco “sospeso” di Riace si è visto rigettare l’istanza, presentata ...

Il blocco del mercato Per il Chelsea potrebbe salvare la Juve dal ritorno di Higuain : La Fifa ha confermato il blocco del mercato per due sessioni per il Chelsea. È infatti stato respinto il ricorso presentato dai Blues alla penalizzazione commissionatagli in conseguenza delle irregolarità nel trasferimento di giocatori minorenni. Brutta tegola per la formazione di Sarri che proprio in questo periodo aveva ampiamente riconquistato il favore del pubblico, macinando vittorie sia in Premier che in Europa League. La squadra non ...

Plastica - 5 fronti di sfida Per salvare i mari con la tecnologia : L’industria italiana è leader nel biodegradabile e la tecnologia può diventare lo strumento decisivo anche in quei Paesi dove i consumi sono cresciuti ma non si è ancora sviluppato un sistema di gestione dei rifiuti...

Lavarsi le mani : un semplice gesto che potrebbe salvare ogni anno oltre 8 milioni di Persone : «Un’occasione importante nella lotta alle infezioni correlate all’assistenza, un’occasione per noi operatori, oltre che per la sicurezza dei pazienti ricoverati nelle nostre strutture». Così ieri il direttore dell’unità operativa Direzione igiene e controllo delle infezioni ospedaliere, professor Paolo Castiglia, ha aperto l’incontro dedicato alle celebrazioni per la giornata mondiale per l’igiene delle mani ...

Airbnb - oltre 280 mila candidati Per salvare Grottole : Le candidature per partecipare al progetto Italian Sabbatical sono arrivate da tutto il mondo. Tra i paesi in cui l'iniziativa ha riscosso più successo ci sono Stati Uniti, Argentina, Messico, India ...

Sicilia : all'Ars un odg Per salvare ex province (2) : (AdnKronos) - Innanzi tutto la possibilità di approvare i bilanci 2018 (e per la città metropolitana di Catania anche 2017) in deroga alle norme di contabilità pubblica anche in deficit; l’utilizzo degli avanzi vincolati e liberi per il mantenimento dell’equilibrio finanziario; la possibilità di avv

Sicilia : all'Ars un odg Per salvare ex province : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Non si ferma in Sicilia la mobilitazione di sindaci e deputati regionali per salvare le ex province. Dopo la marcia di protesta del 1 maggio di 73 primi cittadini dei Comuni della provincia di Messina, con in testa il sindaco della città metropolitana Cateno De Luca, e

La Mare Jonio in direzione Libia : “Salvare vite - Per un mare di diritti e non di morte” : La nave mare Jonio, della Ong Mediterranea Saving Humans, è salpata nuovamente oggi dal porto di Lampedusa verso la Libia, per pattugliarne le acque e prestare soccorso. Nelle scorse settimane l'imbarcazione era rimasta bloccata in seguito ad una direttiva del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che l'accusava di "dirigersi deliberatamente verso le coste italiane senza rispettare la legislazione".Continua a leggere

Matera - 280mila candidati Per salvare il borgo disabitato : in 5 partiranno per Grottole : L'iniziativa di Airbnb che ha lanciato l'iniziativa di un soggiorno sabbatico per rianimare il borgo di 300 abitanti a pochi chilometri dalla capitale europea della cultura 2019