Nas sequestrano 41mila litri birra Carenze igieniche e gravi irregolarità

Plasma centrifugato - cos'è e i rischi. Perché i Nas lo sequestrano : L'utilizzo del concentrato piastrinico, PRP - Plasma ricco di piastrine, nella medicina rigenerativa , in dermatologia, oculistica, ortopedia e in altri campi della clinica, è una pratica consolidata ...

Uova scadute e false colombe artigianali : per Pasqua i Nas sequestrano 273 tonnellate di cibo : Centinaia le frodi in commercio scoperte di Nas nell'ambito di una vasta campagna di controlli avviata da settimane in tutta Italia in occasione del feste Pasquali. Su 862 ispezioni, sono risultate irregolari ben 337 strutture con relativo maxi-sequestro di merce per 273 tonnellate e un valore di circa due milioni di euro.Continua a leggere