Finale Pre-qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 | Andrea Basso piega in tre set

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 7-6 4-6 3-4 - break del ligure : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 7-6 4-6 2-3 - break del ligure : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 7-6 4-6 0-1 - break del ligure : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 7-6 - 3-4 break del ligure nel secondo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 7-6 - 2-3 break del ligure nel secondo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 7-6 - 1-2 break del ligure nel secondo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 7-6 - l’altoatesino conquista il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 5-6 - il ligure avanti nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 3-4 - il ligure avanti nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 2-3 - il ligure avanti nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : 2-1 - subito break di Sinner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

Champions - anche al Tottenham riesce l'impresa contro l'Ajax. Finale tutta inglese : La favola dell'Ajax si spegne nel modo più crudele, all'ultimo respiro verso quella Finale che al novantesimo sembrava in cassaforte. Restano le lacrime di disperazione dopo una super-Champions che si ...

LIVE Sinner-Basso - Finale Prequalificazioni Roma 2019 in DIRETTA : in palio la wild card per il Foro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Andrea Basso, Finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. In palio per il vincitore una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Chi vince va dunque nel main draw, ma attenzione che anche lo sconfitto odierno potrebbe effettuare lo stesso cammino. Infatti in caso di ammissione DIRETTA di Seppi nel tabellone principale, anche chi perde ...

Ancora sorprese in Champions - Tottenham in Finale dopo una gara incredibile con l'Ajax : Potrebbe chiamarsi la Champions delle imprese: dopo quella del Liverpool di ieri che ha mandato a casa il Barcellona, stasera stata la volta del Tottenham che dopo aver perso la semifinale di andata 1-...