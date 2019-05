Beppe Grillo vada da Fratel Biagio in sciopero della fame contro l' espulsione di un

Che fuori tempo che fa - Crozza a Grillo : “Beppe - dai terrapiattisti mandaci Toninelli. Magari non scopre niente - ma… “ : Nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza commenta la partecipazione di Grillo al convegno dei terrapiattisti: “Ha deciso di partecipare al convegno dei terrapiattisti perché sono cervelli che non fuggono… Certo Beppe che non fuggono, come fanno? Ad un certo punto c’è lo strapiombo!” L'articolo Che fuori tempo che fa, Crozza a Grillo: “Beppe, dai terrapiattisti mandaci ...

Beppe Grillo - la deriva estrema : "Cervelli che non fuggono". Disastro : sta pure con i terrapiattisti : Ci mancavano i terrapiattisti nel Pantheon di Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle con un post su Facebook per certi versi enigmatico (è serio o vuole solo prenderli per i fondelli?) annuncia che parteciperà il prossimo 12 maggio a Palermo al congresso di chi crede che Galileo e la scie

Beppe Grillo annuncia : “Ho deciso di partecipare al convegno dei terrapiattisti perché sono cervelli che non fuggono” : “Ho deciso di partecipare, a Maggio, al primo congresso dei terrapiattisti italiani“. Beppe Grillo ha annunciato così in un post su Facebook la sua partecipazione a “Terra piatta: tutta la verità”, il primo convegno mondiale dei terrapiattisti che si terrà all’Hotel Garibaldi di Palermo il 12 maggio 2019. “Voglio stare in mezzo ad un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna ...

Beppe Grillo : "Salvini non sa di essere Ministro dell'Interno" : In questi giorni di scontri tra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini, anche il fondatore di M5S ha deciso di intervenire per attaccare l'operato del Ministro dell'Interno e la sua strategia di comunicazione. E lo ha fatto con una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.Beppe Grillo parte dalla discussa foto pubblicata nel giorno di Pasqua da Luca Morisi, lo spin doctor di Matteo Salvini, in cui si vede il leader della Lega tenere ...

M5S - Beppe Grillo : terrapiattisti meglio di Zingaretti e Salvini : La Lega di Salvini? «Il nostro alleato coinvolge negazionisti di ogni genere, e la gente sembra starci». E Zingaretti? Un «diversamente parlante», uno che «cerca di stringere dentro allo stesso ...