Altro duro colpo a Casamonica | 22 persone arrestate

(Di giovedì 9 maggio 2019) Roma – A Roma, Trapani, Foggia, Voghera (Pv), Paola (Cs), Nuoro e Tornimparte (Aq), i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti di 22(di cui 21 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), tra i quali appartenenti alla famiglia. Si tratta di un’indagine dei Carabinieri che dal mese di gennaio 2017 ha consentito di accertare l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, strutturata su un gruppo criminale a connotazione familiare che operava principalmente nei siti di via del Quadraro e Porta Furba a Roma, entrambi gestiti dai, punti di smistamento di cocaina al dettaglio e importanti ...

