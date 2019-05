Treno contro un tir | 12 feriti | due sono gravi | autista si salva lanciandosi dalla cabina

Sasso contro la cabina del macchinista del Treno - tragedia sfiorata a Lodi : Lodi, 8 maggio 2019 - Una sassata che ha sfondato in pieno il vetro della cabina di guida del treno 2657, il Milano Centrale-Mantova delle 16.20. Paura ieri pomeriggio poco dopo le 17 nei pressi della ...

Maltempo - Treno contro un albero finito sul binario : paura a Mantova : Il Maltempo ha rischiato di provocare una tragedia sulla linea ferroviaria Mantova-Milano dove il treno per Milano delle 8.40 ha urtato questa mattina un albero finito sui binari per il vento. Nessun ferito tra passeggeri e macchinisti anche se il convoglio e’ stato bloccato.Intanto proseguono le ricerche del pescatore rumeno scomparso nelle acqua del Mincio a Pozzolo. L’uomo era su una macchina con 4 amici che si e’ inabissata ...

Greta Thunberg a Roma (in Treno) - l’incontro con il Papa in piazza San Pietro|Foto : La giovane attivista nella Capitale per la manifestazione di venerdì. Mercoledì mattina, primo appuntamento, in Vaticano da Francesco con i genitori

Trenord : scontro fra treni in provincia di Como - 7 feriti : scontro frontale fra due treni di Trenord ieri sera, 28 marzo 2019, in provincia di Como , sulla linea fra Arosio e Merone. L'incidente, avvenuto a bassa velocità, ha provocato 7 feriti in codice ...

Como - scontro tra treni alla stazione di Inverigo : sei feriti oltre al capoTreno | Il convoglio - da Asso - sarebbe partito col rosso : L'incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del convoglio verso Canzo-Asso. Trenord ha avviato un'inchiesta interna

Como - 6 feriti in uno scontro frontale fra treni : macchinista frena ma non evita l’impatto. Le immagini dal Treno : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità a Inverigo (Como) e 4 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano. (video da ...

Scontro tra treni di pendolari nel Comasco : il capoTreno e 4 passeggeri feriti Foto : Incidente ferroviario sulla linea Milano-Asso. Due convogli sono finiti frontalmente uno contro l’altro sullo stesso binario, a bassa velocità. Il macchinista, uscendo dalla stazione, non avrebbe rispettato il segnale di stop

Milano - controllore fa scendere dal Treno disabile : 'Ce n'è già uno - due sono troppi' : Da Milano arriva una storia di discriminazione che lascia l'amaro in bocca. Un disabile milanese, Edoardo Lucheschi, è stato costretto a scendere dal treno perché a bordo del convoglio c'era giù un'altra persona portatrice di handicap. Un controllore trenord fin troppo solerte, regolamento alla mano, gli ha spiegato che avrebbe dovuto segnalare la sua presenza in anticipo. L'increscioso episodio è accaduto lo scorso venerdì, tra le stazioni ...

Cremona - scritte contro disabili | E a Milano uno viene fatto scendere dal Treno : "Ce n'è già un altro" : Messaggio contro associazioni che si occupano di inclusività: "Qui una marea di handicappati", mentre nella città meneghina un 45enne è stato costretto a lasciare il regionale sul quale viaggiava