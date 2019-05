Siri e il ko della Lega in CdmOra Salvini è ancora più isolato

Siri revocato : dalla flat tax al salario minimo - Lega e M5S già divisi sulle priorità della nuova fase : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio....

Caso Siri - Conte ha deciso la revoca del sottosegretario della Lega : Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul Caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l'incarico al sottosegretario ai Trasporti. A quanto si apprende il ministro degli Interni ha lasciato palazzo Chigi. Fonti della Lega hanno parlato di "Discussione civile e pacata" nel Cdm, che è durato due ore. E aggiungono che sono intervenuti i ministri Bongiorno e Salvini per ...

Siri - il giorno della verità : c’è il decreto di Conte per la revoca La rabbia dell’alleato leghista : Mercoledì 8 maggio riunione del governo: prevista una discussione ma non il voto. L’obiettivo del premier è solo informare i ministri e poi girare l’atto al Colle

Siri - Conte illustra al Cdm i motivi della revoca : Oggi in Consiglio dei ministri il premier Giuseppe Conte proporrà la revoca del sottosegretario Armando Siri. È iniziata a Palazzo Chigi alle 10.30 circa la riunione del Consiglio dei...

Caso Siri - Lega : “Conte sta diventando il capo dei 5S - non è più garante della maggioranza” : Sul Caso Siri, mentre è in corso il Cdm in cui si deciderà il futuro del sottosegretario, arriva l'affondo del capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari: "Sia chiaro che non ci si comporta così. Conte doveva essere il garante della maggioranza, invece sta assumendo un'altra posizione".

È il giorno della decisione su Siri : Oggi è “Il giorno del giudizio”. Solo per la Repubblica l'accenno diretto nel titolo principale della prima pagina è ancora dedicato al “caso Siri”, che arriva stamane in Consiglio dei ministri, per il voto o per la semplice sua ratifica. Sugli altri quotidiani ha preso il sopravvento il nuovo caso giudiziario, quello legato agli arresti che scuotono la Lombardia per le tangenti. Anche se spesso le due vicende s'intrecciano, non solo nei titoli ...

Caso Siri - è il giorno della verità : Di Maio e Bonafede in pressing - la Lega fa muro : L'ultimo appello del M5S a Matteo Salvini sul Caso Siri è arrivato addirittura dal ministro della Giustizia. Alfonso Bonafede con parole liftate ha detto: «La politica si prenda le...

Siri - Di Maio : “Si dimetterà - abbiamo maggioranza in Cdm. Lega sceglie strada della casta” : Luigi Di Maio, intervistato a CartaBianca da Bianca Berlinguer bacchetta la Lega per aver intrapreso la strada "della vecchia politica, quella che protegge sempre i suoi politici". È sicuro della decadenza di Siri: "Può tornare a fare il senatore. Decadrà da sottosegretario, noi abbiamo la maggioranza in cdm, nove a sei".Continua a leggere

Caso Siri - Di Maio 'Ultimo giorno per dimissioni - faccia cosa giusta'. Muro della Lega. Salvini 'In caso di voto - diremo no. Ma niente crisi'... : Cronaca Inchiesta tangenti sull'eolico, il sottosegretario Siri risponderà ai pm. In corso l'interrogatorio di Arata di SALVO PALAZZOLO e MARIA ELENA VINCENZI Intanto Di Maio annuncia una conferenza ...

Caso Siri - Di Maio 'Ultimo giorno per dimissioni - faccia cosa giusta'. Muro della Lega. Salvini 'Ho impegno più importante del cdm' : Cronaca Inchiesta tangenti sull'eolico, il sottosegretario Siri risponderà ai pm. Oggi l'interrogatorio di Arata di SALVO PALAZZOLO e MARIA ELENA VINCENZI Intanto Di Maio annuncia una conferenza ...

Armando Siri si avvarrà della facoltà di non rispondere : Nel Governo tiene banco il caso Siri che divide grillini e leghisti. Il diretto interessato intanto annuncia che, se sarà

Siri - la procura di Milano indaga sull’acquisto della palazzina a Bresso. Greco : “Collaboriamo coi pm di Roma” : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sul caso dell’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a Bresso, nel Milanese, attraverso un mutuo di 585mila euro acceso con una banca di San Marino. Il procuratore di Milano Francesco Greco ha spiegato che ci sarà “massima collaborazione” tra gli inquirenti milanesi e quelli romani che indagano per un’ipotesi di ...

Per il caso Siri si avvicina il momento della verità : Riflettori puntati su palazzo Chigi. Il giorno clou potrebbe essere mercoledì prossimo, 8 maggio, quando dovrebbe riunirsi il Consiglio dei ministri - ma manca ancora la convocazione ufficiale - con all'ordine del giorno la proposta del premier Giuseppe Conte di revoca delle deleghe assegnate al leghista Armando Siri, e della relativa nomina a sottosegretario. Nonostante il presidente del Consiglio sabato abbia assicurato che "non ci ...

