Sarraj | mai più al tavolo con Haftar

Libia - nella guerra per procura Roma punta su Misurata - e sul vice di al- Sarraj - Ahmed Maitig : Misurata, la scommessa dell'Italia. Misurata, la "Sparta libica", con le sue milizie e gli uomini che a Tripoli puntellano il Governo di Accordo Nazionale (GNA), guidato da Fayez al-Sarraj e minacciato dall'offensiva dell'esercito libico nazionale (Lna) agli ordini del generale Khalifa Haftar. Nel vivo della guerra per procura in atto in Libia, non esistono, in questa fase almeno, margini per una trattativa. A farlo capire senza giri di parole ...