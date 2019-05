Polpette di prosciutto e patate cotto e mangiato

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 8 maggio 2019)diIngredienti purè di, una fetta spessa di, una noce di burro, grana grattugiato, pan grattato, olio extravergine di oliva Preparazione Scaldate un po’ il purè e aggiungete il grana e il burro. Mescolate sino a che il composto non risulti denso. Tagliate a dadini piccolissimi ile unitelo al purè. Scaldate il forno a 180°. Fate delle palline dal composto, passatele nel pangrattato e disponetele su una teglia da forno rivestita di carta. Infornate per circa 15 minuti.

FabiolaSemeraro : Polpette Prosciutto e Scamorza ?? facili, golosissime e irresistibili! - sipjezzy : @tinomotta @criz_bi @taniacips Prosciutto e melone non mi piace. Le polpette svedesi son buone ma sono nate così. L… - tinomotta : @criz_bi @sipjezzy Ma poi che fai, da Ikea non metti la marmellata sulle polpette svedesi? O non hai mai provato pr… -