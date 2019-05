Minigonne con immagini lager vendute online | condanna del museo Auschwitz

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) T-shirt, borse,e perfino cuscini. Tutti con ledel campo di sterminio nazista di, dai forni crematori alle rotaie del binario dove arrivavano i deportati. A venderliè il sito Redbubble, una tra le più note società che offre, tra i tanti servizi, anche quello della stampa su tela di..@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of- a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6—Memorial (@Museum) May 7, 2019A intervenire sulla questione è stato lo stessoMemorial, che ha segnalato i prodotti su Twitter, con tanto di foto a corredo. “Pensate veramente che vendere tali prodotti ...

