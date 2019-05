LIVE Ajax 2-0 Tottenham | Champions League 2019 in DIRETTA | ricomincia la ripresa | col

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La finale del Wanda Metropolitano di Madrid è a un passo: chi fràraggiungerà ilrpool nella capitale spagnola? Ancora 90′, o forse di più, e lo scopriremo. Si riparte dallo 0-1 dell’andata maturato a Londra a favore della compagine olandese, che con la rete messa a segno da Donny van de Beek otto giorni fa è riuscita a mettere un primo mattoncino importante verso l’atto conclusivo del prossimo 1 giugno In panchina i tecnici Erik ten Hag e Mauricio Pochettino saranno pronti a sfoderare tutte le loro armi a disposizione in una contesa che sicuramente non sarà caratterizzata da speculazione e tatticismi, ma dovrebbe invece regalare gol e spettacolo. Da una parte i lancieri giovani e terribili con De Ligt, De Jong e Tadic, dall’altra gli Spurs che cercano in tutti i modi di arrivare a realizzare il sogno di alzare un trofeo, come hanno fatto ...

