Izi racconta ' Aletheia' | ' Un' illuminazione dopo due anni di depressione'

A Milano 'This is 18' - l'inIziativa del New York Times che invita le ragazze a raccontare su instagram la maggiore età : L'evento, inaugurato ad aprile, è dedicato nell'anno del Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci al tema 'Arte e Scienza', a testimonianza del legame tra ricerca scientifica ed espressione ...

FabrIzio Moro si racconta a Dagospia : 'La notte non riesco a dormire - guardo film' : Fabrizio Moro non è uno di quei personaggi mai banali che quando parla non lascia indifferenti. Anzi, quando concede qualche intervista desta sempre molta curiosità e lascia il segno. Anche stavolta non ha annoiato con le sue parole, visto e considerato che in un'intervista rilasciata a Dagospia ha parlato a 360 gradi della sua vita e di quando veniva bullizzato durante la sua infanzia. Fabrizio Moro aveva dedicato anche un brano a Stefano ...

Ufc - Vettori racconta il calvario : 'Lo stop? Alle spalle. Ora inIzia la scalata' : Mentalmente poi se dai tutto te stesso, come tutti gli sport, ti forma e ti aiuta a capire te stesso, ti insegna a vivere e a gestire tensioni. In questo, poi, le Mma sono imbattibili...'. Giulio Di ...

Dybala si racconta a “Style” : dagli inIzi in Argentina a CR7 : Dybala intervista Style – Lunga intervista di Paulo Dybala a “Style”, il mensile de “Il Corriere della Sera”. Il calciatore della Juventus si racconta, dall’esordio nell’Instituto, la squadra di Cordoba dove si guadagna il soprannome “la Joya”, fino a oggi. «Mi capita spesso di sentire frasi tipo “è giovane, ha 22 anni”. Ma nel calcio, […] L'articolo Dybala si racconta a “Style”: dagli inizi in Argentina a CR7 è stato realizzato da ...

Higuain si racconta : “non mi sono pentito di aver lasciato Napoli - non uscivo per paura del giudIzio” : “Mi sono sempre pentito di essermi rinchiuso e non esser uscito per paura del giudizio della gente. E’ un rimpianto della mia vita”. sono le dichiarazioni in un’intervista a Espn, di Gonzalo Higuain che ha deciso di raccontarsi a 360°. “Ci sono persone che fanno danni e dicono cattiveria senza vergogna. Noi non uccidiamo nessuno, facciamo solo uno sport e non possiamo uscire di casa?”. Adesso ...

Glocal 2019. L’ottava edIzione racconta i paesaggi in movimento : Statici per definizione, dinamici nella sostanza grazie alle relazioni e ai rapporti alimentati ogni giorno dalle persone che li vivono:

Ai Licei PolIziani si racconta la figura di San Roberto Bellarmino : Il confronto sempre aperto tra scienza e fede al centro della conferenza a cui hanno partecipato Gabriele Gionti e Paul Mueller della Specola Vaticana Scienza e fede in un confronto sempre aperto: questo il titolo dell'iniziativa ospitata ai Licei Poliziani nella mattina di martedì 16 aprile in cui è stata approfondita la figura di Roberto ...

FabrIzio Moro si racconta a FQMagazine : “A 44 anni posso dirmi abbastanza felice. Ultimo? Mi sono molto arrabbiato con lui…” : Riflessivo, tormentato ma con uno spiraglio di luce all’orizzonte. Fabrizio Moro traccia la linea dei bilanci a 44 anni (festeggiati di recente, il 9 aprile) con il nuovo album “Figli di nessuno” e si stupisce di come abbia subito una metamorfosi: “Devo ammettere che la mia condizione emotiva è cambiata molto e in meglio. Raggiungere qualcosa di bello e qualcosa di grande, in poco tempo, non credo sia sano. Ogni volta che si raggiunge un ...

FabrIzio Salini racconta il nuovo piano industriale della Rai e il sogno "media company" : Già Antonio Campo Dall'Orto aveva provato a trasformare la Rai in una media company moderna, ma allora l'azienda e l'arco parlamentare si erano messi contro. Ora tocca a Fabrizio Salini. Anche l'attuale amministratore delegato sta lavorando per convertire il servizio pubblico "in senso multimediale". Eppure il suo nuovo piano industriale, approvato lo scorso 6 marzo, crea rumore tra i corridoi di viale Mazzini. Intanto Alberto Matassino, ...

Scotti - Bonolis - Conti : i tre tenori della tv si raccontano da MaurIzio Costanzo : Chissà se quando 'cominciarono tutti assieme', come ha ricordato uno di loro, avrebbero immaginato che un giorno sarebbero diventati i 'tre tenori' della tv. È stato infatti il confronto con i 'tre ...

A raccontare comincia tu - inIzio “con il pilota automatico” per Raffaella Carrà che ospita Fiorello : ma senza lo showman che succederà? : Rosario Fiorello ospite, Raffaella Carrà conduttrice. “Mi è sembrato di sentire un rumore”, sì quello degli applausi. Perché in certi casi basta il nome, se poi gli artisti presenti in un programma sono di questo calibro il risultato è raggiunto quasi in partenza. Se schieri Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra la partita l’hai già vinta, al di là di come l’hai giocata. L’incontro tra due monumenti ...

Il fotografo che ha paparazzato Di Maio e la fidanzata racconta : “Il servIzio non era posato ma il ministro sapeva che eravamo dietro gli alberi” : “Non lo sapeva neanche la mia scorta che andavo a Villa Borghese, sono stato seguito dai fotografi”. Parole di Luigi Di Maio che a Stasera Italia ha commentato le foto uscite sul settimanale Chi nelle quali il ministro appare in atteggiamenti intimi con la fidanzata, Virginia Saba: “Non rinuncio – ha aggiunto – a vivere un momento di serenità e tranquillità come una passeggiata al Parco, poi ci faranno delle foto, ...