Getta acido contro ex fidanzato | lui rischia di perdere un occhio

A Legnano una donna è stata arrestata dopo aver Gettato dell’acido contro il suo ex fidanzato : A Legnano, in provincia di Milano, una donna di 38 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver gettato dell’acido contro il suo ex fidanzato, ferendolo al volto e al torace. Secondo i giornali, l’uomo ferito, di 30 anni, rischia

Milano - Getta acido muriatico addosso alla vicina. “Era ora - mi aveva stufato” : “Era ora, mi aveva stufato”, ha detto orgoglioso ai carabinieri quando venerdì sera sono andati a prenderlo a casa. E ha consegnato loro la bottiglia di acido muriatico che aveva svuotato addosso alla vicina perché infastidito dai suoi cani. Non è pentito né preoccupato dalle conseguenze del suo gesto il 65enne di Buccinasco, alle porte di Milano, che ha bussato alla porta della 79enne e le ha tirato addosso l’acido muriatico ...

