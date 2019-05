Dalle staminali alla stampa 3D : le ricette per la carne “alternativa” di 4 startup : La carne alternativa della startup russa Greenwise (foto: Greenwise) Di cosa parliamo quando parliamo di carne alternativa? Per scoprirlo basta farsi un giro tra gli stand di Seeds&Chips, la 4 giorni dedicata all’innovazione applicata al cibo, fino al 9 maggio alla Fiera di Milano. Di barbecue in giro non se ne vedono, ma fanno capolino tutte le possibili alternative alla bistecca, messe sul piatto dagli scienziati alimentari per rispondere ...