Curva dei rendimenti torna a invertirsi | è l' effetto dell' escalation dazi

L'inversione della Curva dei rendimenti non fa paura : ... spiega che anche se i dati continuano ad essere eterogenei, stiamo iniziando a riscontrare alcuni segnali di ripresa nell'economia globale e continuiamo a credere di non essere prossimi ad una fase ...

Juve-Fiorentina - contestazione dei tifosi bianconeri : striscioni appesi al contrario in Curva Sud : Non c’è l’aria di festa, all’Allianz Stadium, nel giorno che potrebbe consegnare l’ottavo scudetto consecutivo alla Juventus. Ma neppure è affiorata alcuna contestazione particolare o silenzi del tifo, se non gli striscioni degli ultrà appesi con le scritte al contrario nella Curva Sud, per la doccia fredda dell’eliminazione dalla Champions e dopo le critiche via social di tantissimi tifosi. ...

Napoli-Arsenal - la sorpresa dei tifosi Super coreografia dalla Curva B : Napoli-Arsenal non sarà una partita come tutte le altre. Lo sanno bene i calciatori in campo, che proveranno a strappare una qualificazione alle semifinali per regalare una serata indimenticabile a ...

Gol Icardi - la gelida reazione dei tifosi dell’Inter : i capi ultrà ammutoliscono la Curva [VIDEO] : Mauro Icardi segna contro il Genoa, la fredda reazione dei tifosi dell’Inter: i capi ultrà zittiscono i supporter nerazzurri Mauro Icardi è tornato in campo tra le file dell’Inter dopo giorni e giorni di polemiche tra lui e la dirigenza nerazzurra. L’argentino, al suo rientro contro il Genoa, ha segnato su rigore al 40°, non riscuotendo però la reazione sperata da parte dei tifosi. A seguito dei comunicati della curva ...

Palio di Siena - l'insinuazione dei giornalisti Rai sulla 'Curva pericolosa' : a rischio la diretta tv : La Rai rischia di perdere i diritti per trasmettere il Palio di Siena dopo un commento dei telecronisti Andrea De Luca e Alessandro Ballan che ha fatto infuriare i senesi. Durante la cronaca della gara di ciclismo Stade bianche, De Luca e Ballan hanno parlato della 'tristemente famosa curva di San Martino' e, facendo un chiaro riferimento allo storico Palio, hanno aggiunto: 'curva ...

Negativa la Curva dei rendimenti dei titoli Usa - allarme recessione : E la curva fra i titoli a tre mesi e i titoli a 10 anni e' ritenuta un indicatore che segnala che l'economia e' a un paio di anni da una recessione.

Usa - non solo Curva dei rendimenti : i 4 cavalieri della recessione : Se l'orizzonte a lungo termine viene ritenuto più rischioso di quello a breve, c'è qualcosa che non va nell'economia . Un segnale chiaro di recessione viene mandato quando questa situazione dura un ...