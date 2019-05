Benedetta Parodi ecco come è nata la passione per la cucina

Benedetta Parodi e l'amore con Fabio Caressa : "Facevo uno stage - lui era un giovane inviato" : Da colleghi a marito e moglie, la giornalista ha svelato tutti i retroscena della loro longeva storia

Benedetta Parodi : "Accanto a Caressa è nata la mia passione per la cucina" : considerata la regina delle ricette e i suoi programmi culinari in tv sono seguitissimi. Ma dove e quando è nata la passione della cucina per Benedetta Parodi ? A raccontarlo è stata proprio la ...

Antonella Clerici - sfogo brutale : 'E oggi si trova con sua cognata Benedetta Parodi che...'. Altarini svelati : In occasione del Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani Antonella Clerici ha parlato della sua carriera, della sua fortuna come conduttrice e della sua passione per la cucina . Tornando alla ...

Vieni da Me - il toccante messaggio di Benedetta Parodi alla sorella Cristina : Benedetta Parodi oggi è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto pomeridiano di Vieni da Me. La giornalista ha avuto modo di parlare della sua carriera professionale ma soprattutto di rivelare maggiori dettagli circa il rapporto con la sorella maggiore Cristina. L'ospitata di Benedetta si è aper

Vieni da me : Benedetta Parodi commenta lo scherzo de Le Iene : Benedetta Parodi parla dello scherzo de Le Iene a Vieni da me: “Mi sono sentita violata” Si è raccontata nel salotto di Vieni da me nella puntata di oggi, venerdì 15 marzo 2019, Benedetta Parodi, presentando il suo nuovo libro, dal titolo ‘A pranzo da me’. E tra i vari temi trattati nell’intervista, la cuoca più famosa della televisione italiana non ha potuto fare a meno di commentare lo scherzo fattole da Le Iene ...

Benedetta Parodi - LO SCHERZO DELLE IENE È SPIETATO : TIRA LA FIGLIA PER I CAPELLI E SCOPPIA IN LACRIME : BENEDETTA PARODI vittima di uno SCHERZO de Le IENE che dire “riuscito” è poco. La regina DELLE ricette in tv arriva persino a prendere la FIGLIA per i CAPELLI e quando le dicono che è tutto un bluff SCOPPIA in un pianto disperato. Alla PARODI vIENE fatto credere che la FIGLIA appena 16enne stia uscendo con un sedicente chef ultratrentenne conosciuto perché al fianco della madre in un nuovo format realizzato nella cucina di casa. Ne esce una ...

Benedetta Parodi : figlia - marito e carriera. Chi è la sorella di Cristina : Benedetta Parodi: figlia, marito e carriera. Chi è la sorella di Cristina Benedetta Parodi è stata vittima – come capitato ad altri personaggi come Ultimo – di un recente scherzo del programma tv Le Iene. Protagonista la sua figlia primogenita Matilde. Lo scherzo è stato messo a punto con la complicità del suo manager Nicolò Devitiis nonché del marito della stessa conduttrice tv, il noto giornalista e telecronista sportivo Fabio ...

Chi sono Matilde - Eleonora e Diego : i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa : Si chiamano Matilde, Eleonora e Diego i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. 46 anni e una carriera in tv, la sorella minore di Cristina Parodi si è sposata con Fabio Caressa nel 1999. A 30 ani ha avuto la primogenita Matilde, in seguito sono arrivati Eleonora e Diego. La giornalista ha un legame fortissimo con i suoi figli, ma non è una mamma severa. “sono una mamma molto libera. E anzi mi annoiano e non le sopporto – ha ...

Le Iene - Benedetta Parodi e lo sfogo : "Perché non volevo che andasse in onda lo scherzo" : "Non volevo che andasse in onda". Benedetta Parodi su Instagram confessa tutto il suo imbarazzo per lo scherzo, crudelissimo, delle Iene che l'ha vista perdere completamente il controllo. La figlia 16enne, complice, le presenta il suo finto fidanzato di 37 anni e la presentatrice non ci vede più dal

Benedetta Parodi commenta lo scherzo de Le Iene di cui è stata vittima : “Ecco perché non volevo che andasse in onda” : Benedetta Parodi è caduta nella “trappola” organizzata dal programma di Italia 1 Le Iene che, in uno scherzo andato in onda nella puntata di domenica sera, le ha fatto credere che sua figlia Matilde, ancora minorenne, si fosse innamorata di un cuoco di quasi 40 anni. La conduttrice ha avuto una reazione forte alla notizia, tirando letteralmente per i capelli la figlia fuori dalla casa del presunto fidanzato e poi crollando in lacrime ...