Io pago bene! Cuoco italiano finisce nei guai per colpa di Google Traduttore

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L'uomo, originario del Sud Italia, era stato fermato la scorsa estate in Tirolo per guida in stato di ebbrezza. Quando gli agenti gli hanno comunicato il ritiro della patente e una multa di 900 euro, lui ha dato una risposta che non è piaciuta alle autorità. Un, originario del sud Italia ma residente in Alto Adige, si è affidato aTranslate per comunicare con i poliziotti d'oltre Brennero ed si trova ora a rispondere dell'accusa di tentata corruzione. Una singolare vicenda finita davanti ad una giudice del tribunale di Innsbruck.