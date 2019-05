ANBI | “Serve una forte iniziativa in Europa per tutelare l’irrigazione mediterranea”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “La disponibilità d’acqua è un elemento distintivo dell’agricoltura delle eccellenze made in Italy. Dobbiamo riuscire a condividere questa visione con gli altri Paesi, superando le logiche del settore primario continentale, oggi prevalenti. Per questo abbiamo creato l’associazione Irrigants d’Europe con Francia, Spagna e Portogallo”: a sottolineare il tema è Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, intervenuto all’incontro con i rappresentanti istituzionali, che ha inaugurato la presenzaal salone Macfrut di Rimini. “Senza acqua non c’è competitività agricola sui mercati – gli fa eco Paolo De Castro, parlamentare europeo ed ex ministro all’agricoltura- Serve un’azione culturale, perché l’idea di irrigazione è diversa da Paese a Paese ed il primo obiettivo deve essere la redazione di un ...