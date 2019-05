optimaitalia

(Di martedì 7 maggio 2019)Farebbe gola un po' a tutti ildelRAI, anche se di importo davminimo come quello protagonista di questo articolo, ossia 14,90. La tassa governativa, da sempre, viene considerata come "illegittima" da tanti che si appiglierebbero volentieri ad una promessa di risarcimento: ed è proprio su questo innato sentimento di protesta che fa leva, appunto, la nuovain circolazione, in arrivo su molti indirizzi mail.Lo screen di apertura articolo propone esattamente la comunicazioni che non pochi utenti si sarebbero visti recapitare in questi giorni e tutt'ora presso i loro indirizzi elettronici. Come ben visibile, la missiva sembra essere stata inviata direttamente dall'Agenzia delle Entrate ma naturalmente così non è. Nell'avviso si parla di un presunto pagamento avvenuto, maggiorato (per sbaglio o comunque per eccesso di zelo da parte degli utenti) della ...

wordweb81 : Vero il rimborso del canone RAI da 14,99 euro? Allerta massima per la truffa - OptiMagazine : Vero il rimborso del #canoneRAI da 14,99 euro? Allerta massima per la truffa - dynastes_dokkan : @LucaHcs @dbforeverIT Avevi ordinato il biglietto online senza richiedere la copia fisica, vero? Io ho richiesto la… -