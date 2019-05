Umtiti-Juventus | “Rai Sport” conferma tutto | le ultimissime

Calciomercato Juventus - possibile colpo Umtiti in difesa secondo lo spagnolo Don Balon : Continuano ad arrivare numerose notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus . Il club bianconero, infatti, ha intenzione di rinforzare notevolmente la difesa nella prossima stagione. La maggior parte dei difensori della Juventus ha ormai un'età avanzata. Basti pensare a Giorgio Chiellini, arrivato ai 35 anni, e a Leonardo Bonucci, difensore centrale classe 1987. Da non dimenticare, poi, il fatto che Andrea Barzagli, con ogni ...

Calciomercato Juventus : un big per la difesa. Nel mirino Varane e Umtiti : Calciomercato Juventus: un big per la difesa. Nel mirino Varane e Umtiti Dopo aver messo nel mirino l’esterno alto Julian Brandt, in forza al Bayer Leverkusen, la Juventus continua a cercare dei nomi nuovi per la prossima stagione. La sessione di mercato estiva si avvicina e dunque i bianconeri sono già all’opera alla ricerca di affari. L’obiettivo della Vecchia Signora è quello di puntellare la difesa. Complice ...