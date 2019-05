Siri | Salvini | caso non mi appassiona | Conte situazione chiara

Su Siri scintille fra Di Maio e Salvini. 'Fai la cosa giusta. 'Sono solo voci' : Alla vigilia del Cdm il vicepremier M5s manda un ennesimo avvertimento, chiedendo all'alleato leghista le dimissioni del sottosegretario. 'La colpa va dimostrata', taglia corto il leader leghista

Siri - Di Maio a Salvini : "Fai la cosa giusta" | La replica : solo chiacchiere - colpa va dimostrata : Il sottosegretario leghista sarebbe disponibile a presentarsi per rendere dichiarazioni spontanee. Intanto Di Maio incalza l'alleato: "E' ultimo giorno. fai la cosa giusta", ma Salvini: "solo chiacchiere"

Luigi Di Maio - siamo alle minacce : "Salvini - è l'ultimo giorno utile. Pare che Siri...". Capito l'alleato? : "Oggi è l'ultimo giorno utile". Luigi Di Maio fa partire il conto alla rovescia e l'orologio della crisi di governo, per dirla con gergo da Guerra Fredda, ha le lancette che corrono veloci verso la mezzanotte. Il rintocco fatale arriverà con il voto in Consiglio dei ministri di mercoledì che dovrà r

Siri - Salvini : domani ci sarò in Cdm : 12.15 "domani è ovvio che andrò al Cdm ma l'appuntamento che affronterò con più energia è l'incontro con le comunità di recupero dei tossicodipendenti per elaborare una strategia antidroga". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini. domani al Cdm si dovrebbe decidere delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri.

Roberto Maroni : "Su Siri deve decidere Giuseppe Conte. Se si vota Salvini dovrà staccare la spina al governo" : "Non sono d'accordo con Giuseppe Conte quando dice di non essere arbitro". Roberto Maroni, ospite a Omnibus, su La7, afferma che il ruolo di un premier, è anche quello di fare l'arbitro: "Il presidente del Consiglio quando ci sono due posizioni diverse è lui che deve decidere, che deve assumersi la

Siri - ‘rifiuta interrogazione e depositerà memoria’. Di Maio : “Ultimo giorno per Salvini”. Lui : “Colpa va dimostrata” : Armando Siri presenterà una dichiarazione spontanea e depositerà una memoria. Per ora, preferisce non sottoporsi a un interrogatorio formale. Lo rivela il Corriere della Sera. Il sottosegretario della Lega è indagato per corruzione dalla Procura di Roma. Secondo i pm avrebbe agevolato alcuni disegni legislativi per facilitare l’avvio di impianti eolici in cambio di 30mila euro. Paolo Arata, l’imprenditore ed ex deputato di Forza ...

Caso Siri - Di Maio 'Ultimo giorno per il passo indietro - faccia la cosa giusta'. Salvini 'Ho impegno più importante del cdm' : Un pressing costante. Quotidiano. E oggi, alla vigilia del Consiglio dei ministri decisivo, Luigi Di Maio torna a chiedere un passo indietro ad Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture ...

Di Maio : su Siri Salvini faccia cosa giusta - ultimo giorno utile : Roma, 7 mag., askanews, - Il M5s "non dice che Siri non debba difendersi, per carità, anzi ci auguriamo che lo faccia e nelle forme che ritiene più opportune. Molto più semplicemente chiediamo che a ...

Di Maio avverte : 'Su Siri Salvini faccia la cosa giusta' : Roma, 7 mag., askanews, - Il M5s 'non dice che Siri non debba difendersi, per carità, anzi ci auguriamo che lo faccia e nelle forme che ritiene più opportune. Molto più semplicemente chiediamo che a ...

Siri non risponderà ai pm - da lui solo una memoria. Oggi l'interrogatorio del consulente di Salvini - Paolo Arata : Il sottosegretario Armando Siri fa sapere alla procura di Roma che non risponderà alle domande nel corso di un eventuale interrogatorio. Piuttosto, si presenterà - non è ancora chiaro quando - per ...

Siri non risponderà ai pm - da lui solo una memoria. Oggi l’interrogatorio del consulente di Salvini - Paolo Arata : Al centro delle contestazioni per Paolo Arata anche le pressioni verso alcuni politici, per la nomina dell’amico sottosegretario

Caso Siri - Conte : "Non andremo alla conta"<br>Salvini : "Io sono assolutamente tranquillo" : Aggiornamento - Mentre il Premier Giuseppe Conte promette che mercoledì in Consiglio dei Ministri non si andrà "alla conta" sul Caso Siri, il suo vice pentastellato Luigi Di Maio, sull'ipotesi di andare ai voti, dice:"Sconsiglierei. Non abbiamo mai parlato né di rimpasti né di crisi di governo. Noi non abbiamo nessuna strategia verso Salvini. Semplicemente il tema Siri riguarda la corruzione e addirittura si parla di mafia. Su questa roba noi ...

Siri - Salvini : 'Mutuo? Reato di tutti italiani' | : Il leader del M5s torna a parlare del sottosegretario leghista indagato. Poi sull'ipotetica crisi dopo le elezioni Ue: "Mai parlato di questo". Conte: "In Cdm non andremo alla conta". Salvini: "Vado ...

Siri - altra inchiesta a Milano su acquisto palazzina. Salvini : 'Mutuo? Reato di molti italiani' : Si potrebbe profilare una nuova tegola giudiziaria per il sottosegretario , in quota , già sotto inchiesta a per una presunta mazzetta da 30 mila euro in cambio di un ritocco di una norma, poi non ...