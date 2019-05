Sanità Umbria | il Pd salva la governatrice indagata | lei si è già dimessa | ma il partito

Umbria - inchiesta Sanità : Riesame di Perugia conferma gli arresti domiciliari per Bocci - Duca e Valorosi : Il tribunale del Riesame di Perugia ha confermato le misure cautelari degli arresti domiciliari all’ex segretario del Pd umbro Gianpiero Bocci, all’ex dg dell’ospedale di Perugia Emilio Duca e al direttore amministrativo Maurizio Valorosi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo i giudici, ai quali i tre – ai domiciliari dal 12 aprile scorso – avevano ...

Sanità Umbria - nuove intercettazioni : "Ridurre lista attesa? Stop aria condizionata" : Continuano a emergere nuovi particolari sull'inchiesta della Sanità in Umbria. Particolari che, dopo le dimissioni della governatrice dem Catiuscia Marini, fanno cresce ancora di più l'imbarazzo nella segreteria di Nicola Zingaretti.Come ricorda La Verità, un punto del programma di Zingaretti alle primarie del Partito Democratico era concentrato sui tempi lunghi della Sanità e sulle liste d'attesa. Ora però viene alla luce una nuova ...

Sanità Umbria : torna in libertà l'ex assessore Barberini : E' stato rimesso in libertà, Luca Barberini, ex assessore regionale alla Sanità dell'Umbria, finito una settimana fa agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di concorsi ...

Sanità Umbria - torna libero Barberini : 17.36 L'ex assessore alla Sanità dell'Umbria, Luca Barberini, torna in libertà. Era agli arresti domiciliari, nell'ambito dell'indagine della procura perugina sui presunti concorsi "pilotati" all'ospedale del capoluogo umbro. La revoca dei domiciliari è stata chiesta dal difensore e accolta dal gip,dopo l'interrogatorio di garanzia.

Arresti Sanità Umbria - torna libero l’ex assessore regionale Luca Barberini : torna libero l’ex assessore regionale alla sanità della Regione Umbria, Luca Barberini, che era agli Arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine sui presunti concorsi ‘pilotati’ all’ospedale di Perugia. Lo ha deciso il gip all’esito dell’interrogatorio di garanzia. La revoca dei domiciliari era stata chiesta stamani dal difensore di Barberini, avvocato David Brunelli. L'articolo Arresti sanità Umbria, torna libero l’ex ...

Inchiesta Sanità Umbria - adesso spuntano liste di nomi e tracce di prove scritte : Ora spuntano liste di nomi e tracce di prove scritte. Il giorno dopo le dimissioni della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, l'indagine sui concorsi per le assunzioni che sarebbero state ...

Inchiesta Sanità in Umbria : si è dimessa la presidente della Regione Catiuscia Marini : Si è dimessa la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd,. L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio al termine di una lunga riunione nel palazzo che ospita la sede della Giunta, nel centro di ...

Sanità Umbria - la governatrice Catiuscia Marini si è dimessa : 'Lascio per essere libera di dimostrare la mia correttezza' : La conclusione della lettera è tutta istituzionale: 'So così di fare la cosa più giusta e più coerente con i miei valori, quelli della mia famiglia e con quelli della comunità politica a me più ...

Inchiesta Sanità in Umbria - si dimette la presidente della Regione Marini : «Io sono una persona perbene, per me la politica è sempre stata 'fare l'interesse generale', da sindaco della mia Città, Todi, ndr ,, da Europarlamentare, ed in questi anni da presidente di Regione»: ...

[L'inchiesta] Sanità Umbria : cade la testa della governatrice Marini ma ora il Pd rischia di perdere la regione : Alla fine si è dimessa . Per tutto il giorno Catiuscia Marini è rimasta asserragliata dentro il Palazzo della regione in un via vai di consiglieri e avvocati. Anche il commissario dem Walter Verini ...

Sanità in Umbria - è bufera. Pd Catiuscia Marini si è dimessa : Catiuscia Marini si è dimessa dall'incarico di presidente della Regione Umbria. La decisione arriva dopo le inchieste di questi giorni sulla Sanità in Umbria e le selezioni "pilotate". Il passo indietro è arrivato anche dopo il pressing da parte del Pd che in queste ore, Zingaretti in testa, ha chiesto le dimissioni. "Lo faccio per tutelare le istituzioni", ha spiegato l'ormai ex presidente dell'Umbria. Sempre nella lettera riportata ...

Umbria - la presidente della Regione Catiuscia Marini si è dimessa : indagata per lo scandalo Sanità : La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini (Pd), si è dimessa dopo lo scandalo sulla sanità regionale. La Marini è indagata dalla procura di Perugia a proposito di alcuni concorsi per assunzioni nell'ospedale del capuoluogo umbro che sarebbero stati pilotati. Leggi anche: Catiuscia Marini,

Sanità umbra - Marini si è dimessa. Zingaretti : «Ha messo al primo posto l'Umbria» : Sanità umbra, Marini si è dimessa. Zingaretti: senso di responsabilità, ha messo al primo posto l'Umbria. C'era un forte pressing del Nazareno per far dimettere la...

Umbria - arresti nella Sanità : si dimette la governatrice Marini : Si è dimessa la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd,. L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio al termine di una lunga riunione nel palazzo che ospita la sede della Giunta, nel centro di ...