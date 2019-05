Salone del libro, il museo di Auschwitz avverte: “O noi o l’editore di CasaPound” (Di martedì 7 maggio 2019) Con una lettera indirizzata al comune di Torino, il museo di Auschwitz scrive: "Al Salone del libro o noi o l'editore vicino a CasaPound". Intervenendo così su una querelle che sta dilaniando la comunità letteraria e mettendo alle strette gli organizzatori del Salone sulla presenza dell'editore Altaforte tra gli stand della fiera.



zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - il_pucciarelli : Intanto alcuni illuminati colleghi di partito dell'editore di Salvini minacciano di buttare una bomba contro una fa… -