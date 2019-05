Roma | due nomi su tutti per la panchina

Roma - uccide la moglie durante un litigio : i due si stavano separando : Un nuovo caso di femminicidio ha scosso la Capitale nelle ultime ore. Ancora una volta una donna sarebbe stata uccisa dal marito al termine di un litigio tra i due. Ancora non si conoscono i particolari dell’episodio avvenuto a Cave, comune alle porte di Roma, verso le 12 di martedì 7 maggio. La vittima è Carmen Vernica, una donna di origine rumena di 45 anni, che è stata freddata da alcuni colpi di pistola sparati dal marito, Antonio Brigida, ...

La Galleria Commerciale CinecittàDue - a Roma - diventa Museo Virtuale per Leonardo Da Vinci : Il Genio di Leonardo Da Vinci torna a prendere vita grazie alle nuove tecnologie. Dal 18 al 26 Maggio 2019, in occasione del cinquecentenario dalla sua morte, la Galleria Commerciale CinecittàDue ospita una grande mostra dedicata alle opere più importanti del Maestro. Non una semplice esposizione, bensì una vera e propria esperienza sensoriale, che, grazie all’utilizzo della realtà Virtuale, consente al visitatore di immergersi nelle invenzioni ...

Meno 26 punti in due - i numeri mettonio a nudo il flop delle Romane : La deludente stagione di Roma e Lazio può essere spiegata anche con le statistiche. Il confronto con il campionato precedente dopo 35 giornate è impietoso, pur se non ancora definitivo. Ci dice, per ...

Ragazzo eroe due volte : dopo un suicida salva anziani da incendio a Roma : Riccardo Zaccaro, 22 anni, ha portato fuori un anziano dall'appartamento in fiamme poco prima che scoppiassero le bombole di ossigeno. Due anni fa aveva preso per un braccio una uomo che stava ...

Genoa-Roma 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : i due portieri i migliori in campo [FOTO] : 1/38 Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Genoa-Roma - una scommessa su due è per la squadra di Ranieri : Dopo l’anticipo tra Torino e Juve continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, interessante partita quella tra Genoa e Roma. La squadra di Prandelli cerca i punti della salvezza, i giallorossi per la Champions League. Favorita la squadra di Ranieri, secondo gli analisti 888sport.it: il loro successo si gioca a 2,00, contro il 3,85 sul successo del Genoa, poco più della metà degli scommettitori ha scelto il ...

Concorso "Mad for Science" : tra gli 8 licei finalisti due vengono dall'Emilia Romagna : ... inoltre, uno spaccato di eccellenza dell'Italia intera, a dimostrazione che l'interesse e l'attrazione per il mondo della scienza e della ricerca non conoscono confini". La finale del Concorso si ...

Roma Flowers Park e Tulipark : due realtà capitoline a confronto : Un parco pieno di tulipani può far tornare in mente l'infanzia e il cartone animato anni '80 "Lulù l'angelo tra i fiori", con la sigla italiana cantata dai Rocking Horse, il Fiore dei sette colori e le avventure della protagonista tra vari Paesi (compresa l'Olanda) per trovarlo. Cogliere emozioni, in fondo, può essere anche questo: farci tornare indietro nel tempo....Continua a leggere

Inter - duello con la Roma per Ziyech : Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport l' Inter è pronta a ingaggiare un duello con la Roma per Hakim Ziyech , esterno d'attacco dell' Ajax da 15 gol e 16 assist nel campionato olandese in questa stagione.

«Caligiuri - futuro in Italia : duello tra Roma - Lazio - Inter e Milan» : Roma - C'è un Italiano, da una vita "confinato" in Bundesliga che, stando a quanto riporta la 'Bild', sarebbe in procinto di fare ritorno nel Belpaese: si tratta di Daniel Caligiuri , esterno ...

Milano - braccia alzate e saluto Romano alla commemorazione per Sergio Ramelli. Due feriti negli scontri : Si è conclusa con il triplo ‘Presente‘ e il braccio alzato per il saluto romano la commemorazione per Sergio Ramelli a Milano alla quale hanno partecipato circa 1000 persone. Al termine della “passeggiata”, come l’hanno definita i militanti, concordata con la forza pubblica, i manifestanti si sono schierati silenziosamente davanti alla lapide in via Paladini, dove il giovane di estrema destra venne aggredito il 29 ...

Due killer - un grande Romanzo Tutte le sfumature del western : Lo si capisce già dalla primissima scena: uno scontro a fuoco dove si distinguono, e molto in lontananza, solo le fiammate che escono dalle pistole, senza capire bene chi spara a chi. Siamo in un ...

Giro di Romandia 2019 : il percorso e le tappe ai raggi X. Due cronometro e tanta salita in Svizzera : Terminate le Classiche delle Ardenne non si ferma il circuito World Tour di ciclismo al maschile: ci si sposta in Svizzera per il Giro di Romandia, l’ultimo appuntamento di preparazione per il Giro d’Italia. Presenti tanti big: a partire dallo sloveno di Primoz Roglic, che poi volerà nel Bel Paese per tentare l’assalto alla Rosa, passando per Geraint Thomas, vincitore dell’ultimo Tour de France. Andiamo a scoprire il ...