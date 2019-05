Milan | Bakayoko risponde a Gattuso | ' Mai rifiutato di entrare in campo'

VIDEO Gattuso-Bakayoko - lite furibonda in Milan-Bologna. Volano gli insulti : Davvero un episodio incredibile quello capitato ieri sera durante Milan-Bologna, posticipo della 35a giornata della Serie A 2018-2019 e sfida fondamentale per la squadra rossonera per tenere aperte le speranze di qualificazione per la Champions League. Nel primo tempo, il tecnico Gennaro Gattuso ha chiesto a Tiémoué Bakayoko di cominciare a scaldarsi per prendere il posto dell’infortunato Lucas Biglia, ma il giocatore francese ha mostrato ...

Milan - Leonardo mette le cose in chiaro : “nessuna smobilitazione senza Champions. Bakayoko? Ecco cosa dico” : Il direttore dell’area tecnica del Milan ha parlato dopo il match con il Bologna, analizzando vari temi tra cui il caso Bakayoko Serata complicata per il Milan, risolta dai gol di Suso e Borini che permettono ai rossoneri di battere il Bologna e tornare al quinto posto in classifica a tre punti dalla zona Champions. Spada/LaPresse Una vittoria passata in secondo piano dopo il caso Bakayoko, scoppiato nel primo tempo per un chiaro e ...

Milan - Gattuso smonta Bakayoko : “ci vuole il fuoco dentro - altrimenti si va a giocare al parco” : L’allenatore del Milan ha analizzato il match vinto con il Bologna, soffermandosi anche sul caso Bakayoko Il Milan batte il Bologna e respira, tornando al successo dopo due partite giocate sotto tono. I rossoneri salgono al quinto posto grazie agli acuti di Suso e Borini, gol che permettono a Gattuso di riportarsi a meno tre punti dalla zona Champions League. Spada/LaPresse La situazione però non è delle migliori, lo dimostra il caso ...

Milan-Bologna 2-1 - Suso e Borini in gol ma tiene banco la lite Gattuso-Bakayoko : Il Milan batte il Bologna nel posticipo della 35ª giornata, rientra in zona Europa ma non ritrova serenità. Vanno a segno con un gol per tempo Suso e Borini, ma a tenere banco è la lite animata, in ...

Milan-Bologna 2-1 : la pista Champions è viva - ma pesa la lite Gattuso-Bakayoko video : Nel posticipo i rossoneri conquistano i tre punti (Destro accorcia per i rossoblu), ma sullo 0-0 il francese rifiuta di entrare e insulta il tecnico. Espulso Paquetá

Sofferenza e litigi - il Milan resta aggrappato al sogno Champions : il caso Bakayoko però può costare carissimo : Il Milan soffre ma batte il Bologna, ritrovando il successo e salendo al quinto posto a meno tre punti dall’Atalanta Una vittoria sofferta, macchiata dalla lite tra Gattuso e Bakayoko che conferma il clima surreale che si vive in casa rossonera. Servivano i tre punti contro il Bologna, il Milan se li prende con grinta e carattere, proprio quelle caratteristiche che l’allenatore calabrese dimostrava quando era lui a scendere in ...