Kean si racconta | dall’infanzia difficile a quando rubava i palloni all’oratorio fino al

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) In un’intervista a “The Players Tribune“,parla di passato e presente, della sua infanzia e della sua scalata che lo ha portato ad esordire con la maglia della Juve. Raccoglieva soldi in ogni modo per giocarseli su un campo di asfalto nella sua Asti, qualche voltail pallone a un prete, ora è una delle grandi speranze del nostro calcio. “La strada ti insegna molte cose, a essere uomo, a capire la realtà della vita e, nel bene e nel male, a quel che ti sta intorno – spiega lo juventino -. Ho sofferto abbastanza da bambino, non ho avuto un’infanzia come tutti gli altri ragazzi, già a 8 anni non era facile evado all’allenamento penso sempre a quello che ho passato e questo mi aiuta ad aver fame tutti i giorni e ad andare avanti. Penso a quello che ho fatto e a quanto sono fortunato, ringrazio Dio ogni giorno per quello che ...

DiMarzio : #Juventus | #Kean si racconta: 'Mi sento fortunato, ringrazio Dio ogni giorno per tutto quello che ho' - forumJuventus : Kean si racconta a 'The players tribune': 'Dall'oratorio allo Juventus Stadium, non dimentico il mio passato diffic… - ClariCece9 : RT @forumJuventus: Kean si racconta a 'The players tribune': 'Dall'oratorio allo Juventus Stadium, non dimentico il mio passato difficile'… -