“Io | trasferito ‘giù al Nord’ perché il nostro Sud | ricchissimo | è senza speranze”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.comMi chiamo Claudio Careri, all’età di 30 anni, undici anni fa, decisi di lasciare la Calabria in cerca di migliori fortune, consapevole che chi emigra, a volte lo fa per coltivare ambizione e combattere la rassegnazione. La scelta di trasferirmi a Milano fu una cesura traumatica, gravida di conseguenze dal punto di vista emotivo e professionale. La mia valigia di cartone era piena di speranze, ma anche di un grumo di malinconia verso la terra maligna, secondo la celebre definizione di Philippe Noiret in Nuovo Cinema Paradiso. Un conto è andarsene a 18-20 anni per motivi di studio, altro è ...

agostinomela : @Tatiana8VP Vale anche per i bambini. Io a dieci anni mi sono trasferito dal paese in città. Il primo bullo che ha… - fares_niccolo : @ObsessedofNiall Guarda io quella che accetto è la Roma. Al Milan dopo che si è trasferito li gonzalo e per come l’… - lostsinyou : scusate, io li ho comprati, ma mi dice che ancora non mi ha trasferito niente, come faccio? -