Intesa | Messina | utile netto sarà superiore al 2018

Carlo Messina confermato CEO di Intesa Sanpaolo : Carlo Messina è stato confermato Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo . E' quanto rende noto il il colosso creditizio in un comunicato, sottolineando che il Consiglio di Amministrazione lo ha ...

Intesa SanPaolo - Messina : non vedo sinergie con altri gruppi europei : Torino, 30 apr., askanews, - "Non vediamo la possibilità di creare maggior valore per gli azionisti attraverso l'aggregazione di altri player bancari europei. Stiamo seguendo il nostro piano di ...