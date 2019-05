Grande Fratello 16 | Valentina | Soleil si è fatta tutta la Serie A

Grande Fratello - Valentina Vignali contro Soleil. Malgioglio avverte : «Occhio - rischi una querela» : Tra Valentina Vignali e Soleil Sorgé vecchie ruggini che tornano prepotentemente alla ribalta. L'occasione è quella del Grande Fratello, dove la cestista e influencer, che si trova...

Jessica Mazzoli non può rientrare al Grande Fratello. Mistero sull'ex fidanzata di Morgan : Jessica Mazzoli è fuori dal Grande Fratello, ma è Mistero sul vero motivo. L'ex fidanzata di Morgan è stata costretta a uscire dalla Casa di Cinecittà per un malore. Trasportata in ospedale è stata ...

Grande Fratello - caos in diretta. "Michael calamaro" - la rabbia del papà : entra nella casa e umilia tutti : caos in diretta al Grande Fratello. Lunedì sera Barbara D'Urso e gli autori hanno fatto entrare Franco Terlizzi, ex Isola dei famosi e padre di Michael Terlizzi, concorrente molto chiacchierato dagli altri inquilini del reality per la sua presunta e nascosta omosessualità. Non solo, secondo molti il

Grande Fratello 2019 : Francesca Cipriani furiosa con Valentina Vignali : “Che schifo” : L'ex naufraga dell’Isola dei Famosi: "La Vignali dovrebbe sapere bene che sui social le cose sono diverse dalla realtà, basta guardare le sue foto"

Grande Fratello - Jessica Mazzoli abbandona il reality : Dopo una serie di voci e smentite è arrivata la notizia ufficiale: Jessica Mazzoli ha abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello 16 . La concorrente sarda aveva lasciato il reality due ...

Grande Fratello - Jessica Mazzoli non può rientrare nella casa : ecco perché : Dopo il malore, la corsa in ospedale e l’operazione d’urgenza per una peritonite, Jessica Mazzoli ha annunciato che non potrà rientrare nella casa del Grande Fratello. La notizia è arrivata in diretta nel corso dell’ultima puntata del reality condotto da Barbara D’Urso: “Ciao ragazzi. Come sapevate sono stata isolata per più di 10 giorni perché volevo rientrare. Nonostante mi sentissi idonea, non posso proseguire il ...

Grande Fratello - Serena Rutelli riceve una lettera del fratello che non sapeva di avere : “Ciao Serena e Monica, mi chiamo Gaetano. Parlare della mia infanzia è abbastanza difficile”, inizia così la lettera che Serena Rutelli ha ascoltato durante l’ultima puntata del Grande fratello. Dopo aver ricevuto una missiva dalla madre biologica, rifiutando l’incontro, la ragazza ha potuto ascoltare le parole del fratello che non sapeva di avere. Barbara D’Urso spiega di aver consultato i suoi genitori, Barbara ...

Ascolti tv - la replica del Commissario Montalbano stravince sul Grande Fratello : Ascolti tv, Prime time Il Commissario Montalbano con una puntata andata in onda la prima volta nel 2005 e più e più volte andata in replica riesce comunque a vincere gli Ascolti. L’episodio trasmesso su Rai1 della fiction con Luca Zingaretti dal titolo Par Condicio ha ottenuto 5.609.000 spettatori e il 23.3% di share. Risultato di fronte la quale nulla ha potuto il Grande Fratello, che su Canale 5 ha registrato 3.233.000 spettatori e il ...

Il Grande Fratello fa il botto. Ma insegue sempre Montalbano : Il Grande Fratello è rinato, merito dell'impostazione data da Barbara d'Urso. La conduttrice ha rotto gli indugi e scelto di puntare su una scrittura molto forte lasciando poco o nulla all'imprevisto, ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Un'altra donna - dentro o fuori dalla casa - è interessata a Gianmarco" (video) : Luca Onestini, stamattina, è intervenuto a 'Mattino 5', per commentare gli 'affari di cuore' del Fratello Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', fidanzato, da diversi anni, con la modella Ivana Mrazova, conosciuta proprio durante la partecipazione al reality di Canale 5, non ha dubbi sulla fama di 'tombeur de femme' del fratellino, conteso da più donne dentro e fuori dal loft di Cinecittà: A ...

Grande Fratello 2019 - Ivana Icardi si dichiara a Gianmarco Onestini : lui la rifiuta - la Vignali furiosa : L'argentina torna nella Casa e apre il suo cuore al Fratello dell'ex tronista, la reazione di Valentina Vignali.

Grande Fratello 2019 : Serena Rutelli legge la lettera del fratello mai conosciuto – Video : Serena Rutelli Nella quinta diretta del Grande fratello 2019, Serena Rutelli ha avuto la possibilità di leggere una lettera scritta da Gaetano, suo fratello biologico da parte di madre. Barbara D’Urso ha infatti spiegato alla concorrente che il fratello – che non ha mai conosciuto - si era messo in contatto con la redazione del reality show e, con delicatezza, ha affrontato la situazione. A sette giorni dalla missiva che le ha ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali : “Soleil Sorge? Si è fatta tutta la serie A”. E Malgioglio interviene : “Sei da querela - come ti permetti” : Valentina Vignali di nuovo tra le protagoniste del Grande Fratello Nip. Stavolta per un attacco rivolto all’italo-americana Soleil Sorge. Le scaramucce tra le due vanno avanti da un pezzo, fin dai tempi in cui la Sorge era fidanzata con Luca Onestini, Fratello di Gianmarco Onestini attualmente nella Casa. La Vignali, riferendosi alla modella, ha detto: “Lei è una provocante. A volte esagera coi comportamenti e per fortuna Luca lo ha ...

Ascolti Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso si difende da Montalbano : Grande Fratello, Ascolti 6 maggio: Barbara d’Urso oltre il 19% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata del Grande Fratello 2019, che ha confermato gli ottimi risultati di settimana scorsa. Per il reality show di Canale5 infatti gli Ascolti sono stati questi: 3.233.000 telespettatori e il 19.4% di share. Ancora buoni risultati Auditel per Barbara d’Urso, che anche ieri si è scontrata con il “colosso” ...