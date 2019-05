Gli hacker di Luzsec Ita pubblicano i dati di 600 avvocati italiani

Una videocamera di sorveglianza permetteva aGli hacker di spiare gli utenti : (Foto: D-Link) I ricercatori della casa produttrice di software Eset hanno scovato un’importante vulnerabilità all’interno di una videocamera di sorveglianza che permetteva a eventuali malintenzionati non soltanto di accedere alle trasmissioni video, ma anche di intromettersi nei computer collegati modificando il firmware del dispositivo, con tecniche abbastanza basilari per un buon cybercriminale. Come riportato dalla stessa Eset, ...

Perché Gli hacker usano Linux? : Scenario tipico: Terminale nero con caratteri verdi che velocemente scorrono sul monitor. Ma Perché dietro questo tipico scenario da film c’è sempre Linux? La risposta a questo stereotipo che si è consolidato nel tempo è semplice: Linux offre un alto livello di controllo attraverso diversi metodi. Linux è Open Source A differenza di Windows o di macOS, Linux è open source, ciò significa che il codice del sistema operativo è disponibile a ...

Il rischio deGli hacker russi nelle elezioni europee 2019 : Fra un mese si vota per le elezioni europee ma c'è un rischio a esse legato di cui si parla ancora poco: il rischio che queste elezioni siano sabotate da attacchi cyber.Queste elezioni europee chiudono un quinquennio, iniziato nel 2014, in cui gli attacchi cyber sono diventati tristemente noti nei Paesi democratici. Negli Stati Uniti, l'hacking dei server del Partito Democratico servì a esfiltrare numerose email riservate che ...

Scende l’interesse deGli hacker per Android - sale quello per Microsoft Office con zero-day : Android cala di interesse per gli hacker, sempre più addosso a Microsoft Office con una grande varietà di exploit zero-day: ecco di cosa si tratta. L'articolo Scende l’interesse degli hacker per Android, sale quello per Microsoft Office con zero-day proviene da TuttoAndroid.

Assange e la vox populi deGli hacker : Lo scorso 11 aprile ha fatto il giro del mondo la notizia dell’arresto di Julian Assange, la controversa figura dietro a WikiLeaks. Da tempo rifugiato all’interno dell’ambasciata ecuadoriana la sua cattura da parte di Scotland Yard ha scatenato una forte protesta, ma non nel classico senso della par

Il rapporto Mueller prova che Gli hacker russi sono un problema - non un meme : (foto: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP/Getty Images) Nella serata italiana del 18 aprile è infine arrivato il faldone di 400 pagine del rapporto redatto dal procuratore speciale Robert Mueller, che ha indagato sul russiagate – l’inchiesta giudiziaria nata negli Stati Uniti per le sospette intromissioni di organi russi nella campagna presidenziale del 2016 – e il possibile ruolo avuto dal presidente Donald Trump nell’ostacolare il corso della ...

Falla Internet Explorer - Gli hacker possono rubarti i dati : Ciò vuol dire che potenzialmente decine di milioni di computer nel mondo sono a rischio attacco . L'eventuale attacco hacker può avvenire tramite un file MHT, MHTML Web Archive, il formato usato da ...

Outlook preso di mira daGli hacker : alcuni account violati : Non sono pochi quelli che continuano ad utilizzare, anche per scopi professionali, i servizi di posta elettronica targati Microsoft, tra cui Outlook.com, Live.com e Hotmail.com, purtroppo di recente colpiti da un attacco hacker di una certa entità. I cyber-delinquenti sono entrati indebitamente in possesso delle credenziali di accesso di un dipendente del reparto tecnico, potendo così mettere le mani con estrema facilità sulle informazioni ...

Caselle di posta Outlook esposte aGli hacker - Microsoft avvisa gli utenti interessati : Tra il 1 gennaio e il 28 marzo 2019 degli hacker hanno avuto accesso a un numero imprecisato di account del servizio di posta elettronica Outlook. A notificarlo è Microsoft, che ha sia confermato il problema alla stampa statunitense, sia inviato una mail ai diretti interessati. Quello che è successo è che pirati informatici avrebbero ottenuto l’accesso ad alcuni profili utente del servizio di posta elettronica. Non hanno letto il contenuto delle ...

Hacker hanno scorrazzato neGli account mail di Outlook dall’inizio dell’anno : Screenshot del messaggio inviato da Microsoft per notificare la violazione dell’account di Outlook.com (fonte: Reddit) Microsoft ha recentemente iniziato a notificare via email ad alcuni suoi utenti di Outlook che, all’inizio dell’anno, degli Hacker hanno violato il portale di assistenza clienti ottenendo l’accesso ad alcuni profili utente del servizio di posta elettronica. Diversi utenti su Reddit hanno condiviso lo screenshot ...

Londra - il leader di Wikileaks in manette Robin Hood deGli hacker o spia? Il ritratto : L'annuncio di Scotland Yard: l'attivista australiano e fondatore di Wikileaks si trovava nell'ambasciata dell'Ecuador dal 2012

Julian Assange - vita e guai giudiziari del fondatore di Wikileaks : «Robin Hood deGli hacker» o spia? : ... Assange pubblica circa 90 mila file sulle guerra in Afghanistan, 500 mila su quella in Iraq, 250 mila cablo diplomatici delle ambasciate americane nel mondo e infine i Guantanamo files.

Julian Assange arrestato a Londra|Video Robin Hood deGli hacker o spia : il ritratto : L’annuncio di Scotland Yard: l’attivista australiano e fondatore di Wikileaks si trovava nell’ambasciata dell’Ecuador dal 2012

