Sono innocente! Detenuto ucciso in carcere a Sassari, agente condannato all’ergastolo

Ribaltando completamente la sentenza di primo grado, che si era conclusa con una assoluzione, la Corte d'appello di Sassari ha condannato alla pena dell'ergastolo l'agente penitenziario Mario Sanna, ritenendolo responsabile, insieme ai detenuti Pino Vandi e Nicolino Pinna, per l'omicidio di un altro recluso, Marco Erittu, trovato senza vita nel 2008 in una cella del carcere di San Sebastiano a Sassari. La morte di Erittu, avvenuta per strangolamento con una coperta, inizialmente fu archiviata come suicidio ma il caso fu riaperto improvvisamente nel 2011 a seguito delle dichiarazioni spontanee di Giuseppe Bigella, un altro detenuto dello stesso carcere sardo. Bigella, in carcere per l’omicidio a coltellate di una gioielliera durante una rapina nel 2005, ha raccontato di aver partecipato in prima persone all'assassinio di Erittu con l’aiuto di Pinna e su commissione di Pino Vandi ma soprattutto con la collaborazione dell’agente Sanna.