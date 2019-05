Atletica | Gianmarco Tamberi traccia la direzione verso il Golden Gala di Roma | “La gara

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) L’entusiasmo per l’avvicinarsi deldi, quarta tappa della IAAF Diamond League 2019 in programma giovedì 6 giugno, continua a crescere e uno degli uomini più attesi sarà sicuramente(Fiamme Gialle). Il fuoriclasse azzurro, reduce dal titolo europeo indoor di Glasgow nel salto in alto, ha parlato attrail sito ufficiale della FIDAL dopo aver chiuso un periodo di allenamento a Cipro durato ben tre settimane. L’agenda del saltatore italiano prevede un doppio appuntamento in Cina (Shanghai sabato 18 maggio e Nanchino martedì 21 maggio), prima di rientrare in Italia e concentrarsi sull’avvicinamento ai Mondiali di Doha (dal 27 settembre al 6 ottobre).Riguardo all’appuntamentono,non ha nascosto il desiderio di rere una serata magica al proprio pubblico: “Ilè unaa cui tengo ...

