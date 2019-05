Allegri potrebbe dire addio alla Juventus in estate

Calciomercato Juve - Allegri potrebbe andare al PSG : possibile il ritorno di Conte : Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora tutto da decidere. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non lo avrebbe ancora chiamato per il summit, quindi la permanenza del tecnico livornese a Torino è tutt'altro che scontata. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, inoltre, il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di sostituire Thomas Tuchel (dopo una stagione assai deludente) e avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri. Come ...

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe partire : Allegri non si opporrebbe alla cessione : Si parla molto di cessioni in casa Juventus, a maggior ragione perché a giugno si attende il bilancio d'esercizio della società e, secondo il Sole 24 Ore, è attesa una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Motivo di questo passivo è il notevole esborso economico riguardante l'acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione, un investimento che porterà benefici soprattutto alla lunga anche dal punto di vista economico oltre a quelli già ...

James Rodriguez fuori dai piani di Zidane : potrebbe fare la felicità di Allegri : La Juventus ha praticamente concluso l'annata in quanto ha conquistato l'ottavo scudetto consecutivo prima di Pasqua ed è stata eliminata dalla Champions League ai quarti ad opera dell'Ajax, squadra giovane, di minor livello tecnico ed economico: eppure ha dimostrato di meritare l'accesso alle semifinali. L'amara delusione, rimediata in Europa, impone alla dirigenza un'attenta riflessione sulle migliorie da apportare all'organico. Cristiano ...

Dalla Spagna - Don Balon : Guardiola potrebbe andare alla Juventus per il dopo Allegri : Il futuro della Juventus passa inevitabilmente da chi sarà il prossimo allenatore bianconero, ovvero andrà capito se resterà Allegri (come confermato anche da Agnelli nel post partita di Champions League fra Juventus e Ajax), o se alla fine il presidente bianconero deciderà di affidarsi ad un nuovo tecnico. Molto passerà dal confronto fra le parti che ci sarà dopo il 1° maggio, ma le ultime indiscrezioni che arrivano Dalla Spagna sembrano ...

Juventus - possibile caso Dybala : se resta Allegri potrebbe chiedere la cessione : La Juventus si prepara a chiudere un'altra stagione di successi (Supercoppa Italiana, scudetto ormai a un punto e il sogno Champions League), ma nonostante ciò in casa bianconera ci sono alcuni casi spinosi che la dirigenza sarà chiamata ad affrontare, in particolar modo quando bisognerà cominciare a programmare la prossima annata. Su tutti c'è il nodo legato a Paulo Dybala, fino allo scorso anno uno dei punti di riferimento del settore avanzato ...

Iavarone : 'Se va via Allegri - Ancelotti potrebbe essere l'ideale per la Juve' : potrebbero delinearsi tanti cambiamenti la prossima stagione per i top club di Serie A: tutte le panchine infatti sembrano essere in discussione, a partire dalla Juventus, che è in attesa di capire cosa vorrà fare Allegri, ed anche il Napoli che, dopo la debacle di Londra contro l'Arsenal, potrebbe mettere in discussione Ancelotti. Non solo, anche Inter, Milan e Roma potrebbero cambiare allenatore. Sicuramente la società romana punterà su un ...

Don Balon : la permanenza di Allegri alla Juve potrebbe spingere Dybala via da Torino : A tenere banco negli ultimi giorni alla Juventus è sicuramente la Champions League: mercoledì 10 aprile ci sarà l'atteso confronto dei quarti di finale di Champions League fra Ajax e i bianconeri ad Amsterdam, mentre il ritorno è previsto per martedì 16 aprile a Torino. Nonostante i riflettori siano indirizzati sul calcio giocato, arrivano interessanti indiscrezioni riguardanti il calciomercato, in particolar modo è proprio la Juventus ad avere ...

Allegri : “Ronaldo sa che potrebbe saltare la prima con l’Ajax” : Vigilia di campionato in casa Juve. Arriva l'Empoli allo Stadium ma il pensiero è alle condizioni di Cristiano Ronaldo infortunatosi in Nazionale e tenuto a riposo in vista della sfida di Champions con l'Ajax. Ronaldo "sta meglio - dice MassimiliAno Allegri - ha già iniziato a muoversi ma rientrerà quando starà bene. I rischi che salti la prima partita con l`Ajax ci sono, lo sa anche lui e sa che se sta male non giocherà. Perché era a ...

Calciomercato Juventus : Sarri verso esonero al Chelsea - potrebbe arrivare Allegri : Una delle panchine più critiche in questo finale di stagione è sicuramente quella del Chelsea: nonostante un inizio scoppiettante, con un gioco offensivo e di qualità, la squadra di Sarri sta vivendo un momento non ideale in campionato. L'ultima sconfitta contro l'Everton per 2 a 0 ha evidentemente messo a rischio la qualificazione della società londinese alla Champions League, con il quarto posto che sembra lontano e con altre società oramai ...

Juve - Ceccarini su Allegri : 'Potrebbe restare - in alternativa ci sono Conte o Deschamps' : Dopo la grande rimonta ai danni dell'Atletico di Madrid che ha consentito alla Juventus il passaggio ai quarti di finale di Champions League dove affronterà gli olandesi dell'Ajax, la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera si è certamente rafforzata. Alla fine della cerimonia dei sorteggi per i quarti di Champions, Pavel Nedved ha precisato che l'allenatore livornese e il presidente bianconero Andrea Agnelli hanno deciso, di ...

Juventus - verso la Champions : Allegri potrebbe rispolverare il modulo a 5 stelle : Mancano due giorni alla gara tra la Juventus e l'Atletico Madrid e i gli uomini di Massimiliano Allegri stanno lavorando con grande intensità. Stamattina, i bianconeri hanno svolto una seduta nella quale il tecnico ha sicuramente fatto delle prove tattiche. Massimiliano Allegri ha due ipotesi di formazione: una con il 3-5-2 e la seconda, molto offensiva, con il 4-2-3-1. Probabilmente il tecnico della Juve, fino all'ultimo, proverà queste due ...