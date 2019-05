Superjet 100 | l’aereo caduto a Mosca nato da una joint venture italo-russa

Il Sukhoi Superjet 100 continuerà a volare : Il grave incidente aereo occorso al Sukhoi Superjet 100 in fase di atterraggio all'aeroporto di Mosca Sheremetyevo, costato la vita a 41 persone, non causerà la messa a terra di questo tipo di ...

Incidente aereo in Russia : gli investigatori seguono tre piste - tra cui un possibile difetto del Superjet 100 : Gli investigatori russi si sono concentrati su tre piste per fare luce sulle cause dell’Incidente aereo avvenuto domenica scorsa a Mosca nell’aeroporto di Sheremetyevo. Il rovinoso atterraggio d’emergenza del Sukhoi Superjet 100 della compagnia Aeroflot che ha causato la morte di 44 persone. Questo quanto riferito a Interfax un rappresentante del servizio stampa del Comitato investigativo russo. “Gli investigatori stanno ...