Regalo di fidanzamento | invece di un diamante un meteorite gigante di 33 tonnellate

(Di lunedì 6 maggio 2019)Chiedere la mano della propria amata con un anello di diamanti è qualcosa di visto e rivisto, e così un innamorato cinese ha deciso di scegliere una pietra diversa: unda 33Liu Fei, questo il nome dell’uomo, ha conquistato popolarità in tutta la Cina dopo che sono circolate le immagini dove lo si vedeva chiedere alla fidanzata di sposarlo, all’interno di un cuore fatto di petali di rosa: appena lei ha detto sì, degli amici di Liu hanno tolto un telo da un grande masso collocato in mezzo alla piazza: non un masso qualsiasi, ma unda 33(almeno, secondo quanto ha spiegato Liu), che è costato al futuro sposo un milione di yuan, pari a circa 150.000 euro, soldi che aveva messo da parte per comprare un appartamento ma ha deciso di spendere in modo diverso.L’idea di usare ilper la proposta di matrimonio è nata circa un ...

